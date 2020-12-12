В поселке Терезино Белоцерковского района Киевской области при составлении админпротокола на водителя за езду пьяным его приятели набросились на полицейских, а затем скрылись. Во время преследования они начали стрелять в полицейских. В результате спецоперации нападавшие были задержаны.

Об этом сообщает в Фейсбук отдел коммуникации полиции Киевской области.

В Терезино экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административных материалов на место происшествия подъехали три автомобиля товарищей правонарушителя. Они набросились на одного из полицейских с кулаками, а затем скрылись в неизвестном направлении.

На розыск автомобилей злоумышленников направили все наряды полиции Киевщины. Одну из машин заметили работники Белоцерковского отдела полиции на автодороге Киев-Одесса. На законное требование правоохранителей остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение на большой скорости. В селе Озерная автомобиль заехал во двор, из него вышел человек, выстрелил и начал угрожать стражам порядка оружием.

Для задержания мужчин, которые сопротивлялись и не выполняли законных требований правоохранителей, на территории столичной области была введена специальная полицейская операция, во время которой спецподразделение КОРД схватило злоумышленников.

Как выяснилось, трое задержанных в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины - местные жители в возрасте от 24 до 53 лет. Также установлены остальные участники события, их действиям будет дана правовая квалификация.

По месту жительства злоумышленников полицейские провели неотложные обыски и изъяли вещественные доказательства, в частности оружие и боеприпасы.

В связи со случившимся возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрениях в совершении правонарушений. Меры пресечения им выберет суд.

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