Деснянский райсуд столицы приговорил к семи годам лишения свободы мужчину, совершившего разбойное нападение на отделение "Укрпочты".

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Деснянский райсуд Киева признал виновным злоумышленника в совершении преступления и приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Обвиняемый будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.

Мужчина совершил преступление в июле 2020 года в Деснянском районе столицы. В маске, вооружившись пистолетом "ПСШ 790", он зашел в помещение почты, выстрелил в потолок и сообщил об ограблении.

Угрожая персоналу оружием, нападавший забрал из сейфа около 5 тыс. грн и скрылся с места совершения преступления.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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