В Минздраве украинцам рассказали, как правильно ходить и подбирать обувь в условиях гололеда, который сейчас наблюдается в Украине.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Будьте осторожны! На дорогах гололедица! Такие погодные условия нередко становятся причиной травм, ушибов и переломов из-за падения. Чтобы избежать повреждений и сохранить здоровье, придерживайтесь простых советов!", - указано в сообщении.

Так, украинцам посоветовали ходить медленно, перенося вес на переднюю ногу, не держа руки в карманах, так как на них придется приземляться в случае падения. Также больше шансов добраться до пункта назначения, если держать колени расслабленными и немного согнутыми.

Если чувствуете, что теряете равновесие, лучше сразу присесть как можно ниже, чтобы сократить высоту падения.

Самой безопасной обувью эксперты называют ботинки на низких каблуках или вовсе без них, с максимально рельефной подошвой из мягкого материала, так как твердый быстро замерзнет и будет способствовать скольжению.

Также опасно ходить под деревьями и домами, так как в любой момент на голову могут посыпаться сосульки. Однако еще внимательнее нужно быть при переходе дороги или на обочине дороги, ведь в таком месте падение может закончиться трагично.

Напомним, украинцам дали несколько советов, как не замерзнуть и сохранить все конечности в целости, когда придут действительно сильные морозы.

Как сообщала "Страна", в Украине, в следствии сильных заморозков, реки покрылись тонким льдом и спасатели предупреждают о опасности выходить на него, во избежание трагических событий.