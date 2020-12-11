Коллегия судей Гражданского суда ВС не согласилась с выводами местного и апелляционного суда и удовлетворив требования истца по взысканию ЖКУ с совладелицы квартиры.

Как информирует Юрлига, истец просил признать его лицом, которое удерживало имущество, находящееся в общей долевой собственности, в полном объеме на сумму 10 544 грн и взыскать с ответчицы в его пользу расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 5 272 грн.

Соответствующее постановление по делу № 703/2200/15-ц ВС принял 19.08.2020.

Позиция Верховного Суда

В ч. 1 ст. 322 ГК предусмотрено, что собственник обязан содержать имущество, которое ему принадлежит, если иное не установлено договором или законом.

Статьей 360 ГК предусмотрено, что совладелец соответственно своей доле в праве общей долевой собственности обязан участвовать в расходах на управление, содержание и сохранение общего имущества, в уплате налогов, сборов (обязательных платежей), а также нести ответственность перед третьими лицами по обязательствам, связанным с общим имуществом.

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право на обратное требование (регресс) к каждому из остальных солидарных должников в равной доле, если иное не установлено договором или законом, за вычетом доли, приходящейся на него (ч. 4 ст. 544 ГК ).

ВС указал, что каждый совладелец обязан участвовать в расходах по содержанию имущества, находящемся в общей долевой собственности, независимо от того, кто осуществляет фактические действия, направленные на содержание общего имущества.

Совладелец, исполнивший солидарную обязанность по уплате необходимых затрат на содержание имущества, вправе требовать от другого совладельца их возмещения.

Если кто-то из совладельцев отказывается участвовать в расходах, другие совладельцы могут осуществить их самостоятельно и требовать от этого совладельца возмещения понесенных расходов в судебном порядке или непосредственно обратиться в суд с иском о принудительном взыскании с совладельца, который отказался нести бремя содержания общего имущества, средств для этой цели.

Ранее "Страна" рассказывала, что коммунальная платежка украинцев увеличилась на 57 процентов за год.

Также мы писали о том, что долги украинцев за коммуналку к началу отопительного сезона достигали 51 миллиарда гривен.