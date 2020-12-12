Минздрав разъяснил технику приседаний. Фото: flickr

В Минздраве рассказали, как правильно выполнять приседания в качестве одного из упражнений для обязательной физической активности. Во время подобных занятий спортом важно не навредить собственному организму ,поэтому нужно придерживаться некоторых правил. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Давай прямо сейчас присядем 15 раз? Любая физическая активность дома или в офисе - лучше, чем не делать ничего. А во время вспышки Covid 19 нам надо тем больше оставаться активными, чтобы сохранить здоровье сердца, мышечную силу и гибкость. Упражнение на приседания укрепляет твои ноги и ягодицы, разгоняет кровь по организму", - указано в сообщении. 

Как приседать, чтобы не перегружать колени и давать правильную нагрузку мышцам?
1. Нужно поставить ноги на ширине плеч, пальцы ног должны располагаться немного наружу.
2. Держать спину следует ровно, смотреть вперед, затем отвести бедра назад и согнуть колени так, будто нужно сесть на стул. Пятки не отрывать от земли, а колени не должны выступать за пределы ступни, то есть.
3. Присесть, пока бедра не будут параллельны полу, а колени согнуты под углом в 90 градусов. 
4. В таком положении стоит задержаться на секунду.
5. Затем плавно вставать вверх.

Упражнение для первых раз нужно повторить 10-15 раз по возможностям, с разницей не более минуты между тремя подходами. В интернете есть множество техник выполнения этого и любого другого простого упражнения, поэтому врачи советуют выбирать на собственный вкус. 

Минздрав разъяснил технику приседаний

Напомним, в Минздраве украинцам посоветовали не отказываться от спорта из-за закрытых спортзалов, а устраивать кардиотренировки при ходьбе по ступенькам многоэтажных домов. 

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, как правильно выполнять технику глубокого дыхания, которая помогает успокоиться, расслабиться и снизить уровень стресса. 

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