Пандемия коронавируса и введенный из-за нее карантин привели к рекордному сокращению выбросов углекислого газа на планете. Их объем в 2020 году сократился примерно на 2,4 миллиарда, или на 7% по сравнению с 2019-м.

По данным исследователей из Университета Восточной Англии, Университета Эксетера и Global Carbon Project, это рекордное относительное падение со времен Второй мировой войны.

В текущем году выбросы CO2 составят примерно 34 миллиарда тонн.

Больше всего сократились выбросы от транспорта. Пик снижения выбросов в этом году пришелся на первую половину апреля, когда меры изоляции были наиболее всеобъемлющими - особенно в Европе и США.

Снижение выбросов более заметно в США (-12%) и странах ЕС (-11%), где ограничения из-за COVID-19 ускорили сокращение выбросов от использования угля. Меньше всего видны изменения в Китае (-1,7%): так как ограничения в стране были введены в начале года, соответственно у экономики было больше времени на восстановление.

По словам исследователей, это ежегодное снижение является самым большим абсолютным падением выбросов из когда-либо зарегистрированных и самым большим относительным падением со времен Второй мировой войны.

Объем выбросов СО2 по регионам

Однако исследователи предупреждают, что еще слишком рано говорить о том, сколько выбросов восстановится в течение 2021 года и в последующий период, так как влияние выбросов в перспективе будет зависеть от того, каким образом будет простимулирована экономика в ответ на локдаун.

О том, что на карантине в мире резко упали ежедневные выбросы углекислого газа, эксперты заметили еще в мае.

Ранее "Страна" приводила заявление Греты Тунберг о том, что коронавирус оздоровил планету за короткое время.