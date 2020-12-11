Министерство здравоохранения Украины 11 декабря обновило список стран со значительным распространением коронавирусной болезни. К красной зоне с опасно высоким уровнем в перечне относятся 38 стран.

Список опубликован в пятницу на сайте ведомства.

В нем приведены данные по 194 странам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения - информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

К странам красной зоны отнесены открытые для украинских туристов Сербия, Северная Македония, Болгария, Словения, США, Черногория, а также закрытые для украинцев Чехия и Грузия. При этом по 12 странам красной зоны нет данных о распространении коронавирусной инфекции.

К странам зеленой зоны отнесены открытые для украинских путешественников Армения, Великобритания, Багамские острова, Ирландия, Албания, Ирак, Иран, Турция, Египет, Казахстан, Беларусь, Сейшельские острова, Коморские острова, Мальдивы, Кения, Мексика, Бразилия, а также закрытые для украинских туристов Франция, Израиль, Россия, Канада, Китай, Германия, Кипр, Испания, Италия, Польша и Тунис.

На прошлой неделе в аналогичном списке в красную зону входило 36 стран.

А в конце ноября в опасной зоне тоже было 38 стран, как и сейчас.