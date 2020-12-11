Американская фармацевтическая компания AvKARE при упаковке перепутала таблетки для повышения потенции и антидепрессанты, из-за чего обе партии пришлось отозвать.

Успели ли препараты попасть на рынок, неизвестно, однако на всякий случай пациентов предупредили о приеме жалоб, которых до сих пор так и не поступило.

Об этом сообщает пресс-служба компании, позднее информацию подтвердили в Управлении по продовольствию и медикаментам США (FDA).

Так, при упаковке таблеток для устранения эректильной дисфункции "Силденафил" и антидепрессанта "Тразодоном" произошла ошибка, из-за чего препараты перемешались. Дело в том, что внешне упаковки практически не отличаются.

Об инциденте стало известно после соответствующего признания производителей, которые заверили, что отозвали обе партии таблеток сразу после обнаружения ошибки. Эксперты предупредили, что от беспорядочного употребления виагры могут возникнуть проблемы у людей с низким давлением и другими хроническими заболеваниями, а от антидепрессантов может возникнуть сонливость, головокружение, запоры и помутнение зрения.

По информации AvKARE, пока что жалоб от потребителей не поступало, однако американцам посоветовали обратиться на "горячую линию", если все же часть товара попала на полки аптек.

Напомним, российский продюсер Бари Алибасов, который летом лежал в психиатрической клинике, снова госпитализирован. На этот раз герою светских хроник стало плохо из-за передозировки "Виагрой", он находится под наблюдением московских врачей.

Как сообщала "Страна", польские таможенники задержали 27-летнего украинца, который пытался незаконно вывезти на территорию ЕС около тысячи таблеток для мужской силы.