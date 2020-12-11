Украинцам рассказали, как начать здорово питаться и чем отличаются похожие на первый взгляд продукты.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Жиры надо употреблять осознанно, понимая, какие вредят, а какие приносят пользу. Бесполезными являются насыщенные жиры (цельное коровье молоко, жир на мясе и птице, сало, сливочное масло, сыр и т.д.) и трансжиры (содержатся преимущественно в выпечке, жареных блюдах, как картофель фри, маргарине и прочем). Эти жиры могут повысить уровень холестерина в крови и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Поэтому насыщенные жиры желательно употреблять в небольших количествах, а трансжиры - максимально исключить из рациона", - указано в сообщении.

К полезным относятся мононенасыщенные жиры (оливковое, миндальное и арахисовое масла; кешью, миндаль, пекан; авокадо) и полиненасыщенные жиры (лосось, тунец, сельдь, сардины; грецкие орехи; подсолнечные, тыквенные, льняные, кунжутные семена и прочее).

Учитывая низко развитую культуру питания в Украине, врачи посоветовали для начала выбрать хотя бы один-два совета и придерживаться их постоянно:

1. Срезать жир с мяса при готовке и кожицу с курицы;

2. Не жарить мясо, а печь, варить или готовить на пару;

3. Добавлять в супы и салаты семена - подсолнечное, тыквенное, кунжутное.

4. Не использовать сало и сливочное масло. Взамен можно использовать масла холодного отжима, как подсолнечное, оливковое или кунжутное.

5. Не употреблять трансжиры. Они содержатся в обработанной и жареной пище, как пончики и выпечка, бисквиты, пирожки, замороженная пицца, печенье, крекеры, конфеты и тому подобное;

6. Есть меньше жирного мяса, особенно красного, жирных молочных продуктов, сыра в больших количествах;

7. По возможности включить в рацион авокадо (в салат, просто кусочками или натереть с лимонным соком), орехи, морскую рыбу, даже мороженую, а также насыщенную полезными жирами.

Напомним, в Минздраве рассказали о губительном влиянии сахара на организм и подсчитали, насколько превышает норму средний сахарный рацион украинца в день.

Как сообщала "Страна", в Минздраве напомнили о том, какое питание, помимо подбора правильных продуктов, считается полезным.