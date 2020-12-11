В Конституционном суде Украины изучили выводы Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианской комиссии) о конституционном кризисе в нашей стране. В КС заявили, что Комиссия признала легитимным его решение по декларациям чиновников.

Об этом КСУ сообщает на своей странице в Фэйсбуке.

"Согласно выводам Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы, решение Конституционного суда Украины №13-р/2020 от 27 октября 2020 года является легитимным и подлежит безусловному исполнению со стороны государства", - заявили в суде.

Также в КС добавили, что в своих выводах Венецианская комиссия дали рекомендации Верховной Раде относительно направлений изменения законодательства во исполнение решения Конституционного суда.

Кроме того, орган Совета Европы не пришел к выводу о необходимости изменения состава судей КС. Наоборот, он указал, что органы государственной власти должны уважать конституционную роль Конституционного суда и выполнять его решения.

"В то же время отдельные политики в средствах массовой информации подают свою трактовку вывода Венецианской комиссии в выгодном им свете, искажая при этом истинную сущность его содержания. С целью предотвращения манипулирования вокруг этого вопроса отмечаем, что решение Конституционного суда Украины является легитимным и подлежащим исполнению с учетом заключения Венецианской комиссии", - напомнили в суде.

В конце записи говорится, что заключение европейского органа содержит ряд критических замечаний, в частности, об аргументации в мотивировочной части вердикта КС, порядке разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможных последствиях принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросах.

"Все они изучаются судьями Конституционного суда Украины для учета в дальнейшей выработке решений", - заверили в суде.

Ранее "Страна" приводила информацию о решении Венецианской комиссии.

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