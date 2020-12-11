В Бристоле (Великобритания) появилась новая работа таинственного художника Бэнкси. Как было со всеми его свежими творениями, он опубликовал ее в фото в Инстаграм.

Работа находится на стене дома по улочке Вейл-стрит. Она известна не только в Великобритании благодаря тому, что наклонена на 22 градуса.

На граффити изображена чихающая женщина в платке, которая выронила трость, сумку и потеряла зубные протезы.

Пост с новым рисунком Бэнкси подписал "Aachoo!" (то есть "апчхи").



Житель дома, на стене которого появилось граффити, рассказал журналистам, что рано утром варил кофе и увидел в окне "громоздкого парня в сигнальной куртке", который стоял у стены, облокотившись на перила. Сейчас мужчина предполагает, что это был Бэнкси. Примерно через час местный житель заметил, что около дома столпились люди, рассматривающие граффити.

В последний раз Бэнкси радовал фанатов свежим граффити в октябре.

А в сентябре "Страна" писала, что художник потерял авторские права на собственную картину из-за анонимности.