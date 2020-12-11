Компания SpaceX за 30 секунд до старта отменила запуск ракеты Falcon 9, которая должна была доставить спутник радиовещания Sirius SXM-7 на геостационарную орбиту.

Об этом в пятницу, 11 декабря, информирует пресс-служба SpaceX.

Так, запуск планировалось совершить в 12:55 по времени Восточного побережья США (в 19:55 по Киеву) с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида. По прогнозу ВВС США, погодные условия были благоприятными для старта на 90%, потому причиной стали не они.

"Отказываемся от сегодняшней попытки запуска, чтобы выполнить дополнительную проверку наземной системы; команды работают над следующей попыткой запуска SXM-7 не ранее воскресенья, 13 декабря", - говорится в заявлении компании.

Отметим, что задача спутника SXM-7 нью-йоркской компании Sirius XM Holdings Inc, имеющего вес в семь тонн, заключается в предоставлении услуг спутникового радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах). Срок службы аппарата рассчитан на 15 лет. Он дополнит группировку спутников Sirius XM, формирование которой началось еще в 2008 году. На данный момент она состоит из пяти аппаратов на геостационарной орбите высотой около 35,8 тысяч километров.

Напомним, в ночь на 10 декабря корабль SpaceX Starship взорвался при посадке. Сам полет продолжался 6 минут 42 секунды и тяжелая ракета смогла подняться на высоту 12,5 километров.

Ранее мы рассказывали, что ракета Falcon 9 доставила на МКС клетки мозга, сердца и лабораторных крыс.