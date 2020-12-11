Ровно пять лет назад, 11 декабря 2015 года, в Верховной Раде произошел скандальный инцидент с тогдашним премьером Арсением Яценюком, завершившийся массовой дракой. В тот день главу Кабмина поднял за пах и пытался вынести из зала депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна.

"Страна" вспоминает, как это было.

11 декабря (в 2015-м это тоже была пятница) Яценюк вышел на трибуну Рады и около 20 минут рассказывал о достижениях правительства по стабилизации экономической ситуации в стране. После его бодрого доклада депутаты начали задавать премьеру вопросы.

Больше всех Яценюку досаждали острыми вопросами нардепы от БПП. Например, Мустафа Найем поинтересовался, может ли Арсений Петрович добровольно уйти в отставку, ведь его никто не поддерживает.

После словесных пикировок с другими депутатами член БПП Дмитрий Лубинец обвиненил Кабмин в провальной работе. На что Яценюк парировал с издевкой.

"У "Народного фронта" в правительстве всего трое министров. Вызовите своего министра энергетики Демчишина на комитет и поговорите с ним", - отрезал премьер, имея в виду, что большая часть министров правительства это представители БПП.

Депутатов от партии Порошенко возмутили эти слова, часть из них начала покидать сессионный зал. В это время Барна внезапно взял букет алых роз, который фракция БПП приготовила для поздравления с днем рождения Николая Томенко, и решительно направился к трибуне.

На глазах у изумленных парламентариев он подошел к главе Кабмина, бесцеремонно сунул ему в руки цветы и начал выталкивать с трибуны.

Члены фракции "Народного фронта", сидевшие в дальней части сессионного зала, ринулись на помощь Яценюку. Пока они бежали, Барна успел схватить Яценюка одной рукой за пах в районе гениталий и поднять, пытаясь отнести от трибуны.

К Барне приблизился один из ближайших друзей юности Яценюка Андрей Иванчук и начал бить нардепа по голове. Через секунду к нему присоединились еще с десяток членов "Народного фронта", а другой друг Яценюка по университету Максим Бурбак силовым приемом схватил Барну за шею.

Все завершилось грандиозной дракой с участием нескольких десятков депутатов. Спикер Владимир Гройсман кричал, чтобы нардепы прекратили безобразие. Его крик был единственным, что можно было разобрать в сумятице.

Однако вскоре драка утихла, а Яценюка вернули на трибуну.

В свалке Барна и Иванчук получили царапины, а у Гройсмана сел голос.

Вскоре с трибуны донеслись слова премьера: "Давайте завершим ответы на вопросы... Я тебя прошу, что ты хочешь, дебилов везде хватает".

Сам Барна в тот день неохотно комментировал свой поступок.

"Он коррупционер", - охарактеризовал депутат Яценика и пожаловался, что собирал подписи под постановлением об отставке правительства, но часть подписанных листов у него украли в сессионном зале.

Фракция БПП после инцидента исключила Барну из своих рядов, а регламентный комитет запретил ему посещать пять заседаний.

Попытка выноса Яценюка за пах породила массу шуток и лавину фотожаб.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, кто такой Барна.

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