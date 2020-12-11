Сенат США 11 декабря одобрил военный бюджет на 2021 год, на который грозил наложить вето президент Дональд Трамп. 740-миллиардный законопроект включает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Об этом свидетельствуют результаты голосования.

За документ проголосовали подавляющее большинство сенаторов.

Кроме санкций против газопроводов РФ, проект также предусматривает дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных и санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.

Ранее на этой неделе закон также поддержала Палата представителей США, и таким образом, в пятницу после голосования Сената законопроект получил одобрение всего Конгресса США.

Трамп ранее грозил наложить вето на законопроект, в котором его не устраивают некоторые положения. Так, ему не нравится "зашитое" в текст законопроекта намерение конгресса поменять названия военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Также Трамп требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и медиа за контент, который они публикуют.

Однако при таком уровне поддержки в сенате и ранее палате представителей - более двух третей - документ преодолеет вето президента.

Ранее "Страна" приводила заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США о том, что власти страны, вероятно, будут вынуждены в ближайшие годы урезать ассигнования на военные нужды.

Мы также писали, что 4 декабря Конгресс США согласовал новые санкции против "Северного потока - 2".