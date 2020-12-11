Судно "Фортуна", трубоукладчик "Северного потока-2", прибывшее на место строительства газопровода, начало укладку недостроенного участка в водах Германии. Работы были прерваны около года назад из-за американских санкций.

Об этом сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря 2020 года, как отмечено в извещении мореплавателям государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ", – говорится в сообщении оператора.

Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров, добавили в Nord Stream 2 AG.

В конце прошлой недели судно покинуло порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалеку от Висмара. В среду днем "Фортуна" возобновила движение и прибыла в Росток.

Ранее "Страна" рассказывала о чудесах изворотливости немцев, которые сделали все, чтобы в обход санкций США возобновить строительство газопровода.