Завершение строительства газопровода "Северный потока - 2", которое возобновилось в пятницу, 11 декабря, скорее всего, вопрос нескольких месяцев.

Как пишет Телеграм-канал "РИА Новости", об этом заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По словам эксперта, возобновление работ по строительству трубопровода означает, что юридические препоны сняты. Теперь скорость прокладки зависит от логистики, возможностей трубоукладчиков и погоды, пояснил Маринченко.

Как писала "Страна", 9 декабря , трубоукладочное судно "Фортуна", которое будет достраивать "Северный поток - 2", встало на якорь на рейде германского порта Росток.

А сегодня это судно уже оказалось на месте строительства "Северного потока - 2". До 31 декабря корабль должен уложить небольшой отрезок газопровода на немецком мелководье.