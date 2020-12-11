В субботу, 12 декабря, льдом будут скованы дороги практически по всей Украине. Это может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, от гололеда не пострадает только Закарпатье и южные регионы, поскольку там днем ожидается плюсовая температура.

"Штормовое предупреждение по Украине на 12 декабря. В Украине на дорогах гололедица, в западных (кроме Закарпатье), центральных, восточных, днем и в северных областях гололед (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, Киев уже переживает ледяной локдаун. 11 декабря, во второй день гололеда в столице, в травмпункт выстроилась очередь из машин "Скорой помощи".

Также мы сообщали, что врачи дали рекомендации, как ходить по городу во время ледяного локдауна, чтобы не сломать руки и ноги.