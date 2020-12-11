На заводе Coca Cola под Киевом (поселок Велика Дымерка) - скандал.

Работники обнаружили видеокамеры прямо в раздевалке. И подозревают, что руководство предприятия за ними следит.

Об этом сообщил глава профсоюза компании Сергей Рудницкий.

"Администрация завода в очередной раз пробивает дно. Ко мне, как к главе профсоюза на заводе "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимите" обратились работники с жалобой, что за ними следит администрация в раздевалках, установив видеокамеры. Что именно руководство завода хочет увидеть у работников в раздевалке?", — написал в Facebook Рудницкий.

Камеры появились, в частности, в мужской раздевалке.

В Федерации профсоюзов предположили, что камеры появились не просто так.

С сентября работники предприятия требуют повышения зарплат.

В частности, были акции протеста, на которые люди пришли с плакатами "Начальство жирует- рабочий бедствует", "Работники - не крепостные". Профсоюз предприятия провел несколько митингов с требованием начать диалог по поводу зарплат. В профсоюзе заявили, что стоимость продукции Coca Cola постоянно растет, но персоналу при этом зарплаты не повышают, а в долларовом эквиваленте они даже уменьшились.

"Из-за этого работники завода вынуждены работать на нескольких работах, чтобы иметь достойный заработок", - отмечают в профсоюзе.

Стоит отметить, что еще в сентябре в компании опровергли информацию о низких зарплатах на предприятии. В частности, заявили, что в прошлом году зарплаты выросли на 18,5%.

Среднемесячная зарплата, к примеру, оператора линии производства напитков и оператора производственного участка в первом квартале этого года ставила порядка 19,5 тысяч гривен, что в 1,9 раз больше, чем в среднем по пищевой отрасли.

Профсоюз направил письмо руководству компании (его копией располагает "Страна"), в котором заявляет, что видеокамеры в раздевалках нарушают Конституцию Украины, в частности, статью 32, в которой пописано, что сбор конфиденциальной информации о человеке без его согласия допускается только в целях национальной безопасности. В иных случаях требуется письменное согласие людей на видеосъемку.

Кроме того, раздевалка - это явно не то место, где происходит технологический процесс, поэтому съемка нарушает права людей. Как отметили в профсоюзе, ранее видеокамера также была установлена на рабочем месте главы профсоюза Рудницкого, и тоже без его разрешения.

Профсоюзы требуют демонтировать камеры, а если этого не сделают - планируют обращаться в правоохранительные органы.

В компании же утверждают, что действуют строго в рамках законодательства, в частности, по обеспечению безопасности работников. И просят воздержаться от порчи камер, напоминая, что они являются собственностью предприятия.

"Выведение камер из строя влечет за собой привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности", — предупредили в отделе персонала компании. Также профсоюзу посоветовали воздержаться от распространения неправдивой информации о предприятии в публичном поле.

В профсоюзе же утверждают, что ничего не портили, и настаивают на демонтаже камер.