Согласно новому научному исследованию, опубликованному 10 декабря, двухдневная международная бизнес-конференция в Бостоне в феврале 2020 года могла быть связана с сотнями тысяч случаев заражения коронавирусом. Ее участники, вероятно, распространили по цепочкам вирус среди 205-300 тысяч человек.

Как пишет издание The Hill, исследование провела группа ученых во главе с инфекционистом Джейкобом Лемье из Массачусетской больницы общего профиля.

Конференция проходила 26-27 февраля и была организована американской биотехнологической компании Biogen Inc.

Ученые вычислили, что примерно 1,6% инфицирований коронавирусом в 29 штатах США связаны с этим мероприятием. При этом более остальных пострадал штат Флорида, где выявили 71 450 случаев, происхождение которых можно отследить до бостонской конференции.

Эксперты выяснили, что непосредственно к конференции имели отношение около 100 случаев COVID-19. Однако затем участники встречи разлетелись с нее по территории США и за рубеж, вызывая все новые заражения. Так, случаи вируса, прослеживаемые до конференции, были зафиксированы в Австралии, Словакии и Швеции.

Лемье предупредил, что подобные мероприятия, которые могут послужить мощным катализатором распространения вируса, никуда не исчезли.

"Они все еще возможны, если мы ослабим бдительность. Они все еще возможны, если инфицированные - но в остальном здоровые люди - могут оказаться среди других и путешествовать без ограничений", - сказал врач.

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