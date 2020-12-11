Суббота, 12 декабря, принесет в Украину пасмурную погоду со снегом, дождем и гололедом в большинстве регионов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных и восточных областях синоптики прогнозируют морозную погоду. минусовую температуру. В ночные часы от -2 до -6 градусов, а днем от -1 до +1 градуса. Снег с дождем.

На западе страны ночью от 0 до -2. Днем ожидается плюсовая температура - от 0 до +6 градусов. Целый день будет идти мокрый снег с дождем.

На севере Украины ночью от -2 до -6. Днем температура составит от 0 до -3 градусов. Дождь со снегом ожидается во всех северных областях, кроме Сумской.

На юге будет теплее. В ночные часы от -1 до +3. Днем от +2 до +6 градусов. Снег с дождем в Одесской и Николаевской области.

В Киеве 12 декабря будет пасмурно. Ночью до -6 градусов. Днем от 0 до -2 градусов. Ожидается мокрый снег с дождем.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что гололед в Киевской области привел к 72 авариям.

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