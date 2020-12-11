В восьмом выпуске реалити "Холостячка" украинская актриса Ксения Мишина знакомилась с семьями оставшихся на проекте мужчин: Алексея Тригубенко, Андрея Рыбака и Александра Эллерта. Родные не видели парней около 2 месяцев, пока шли съемки.

После сегодняшнего эфира финалистами проекта стали Эллерт и Тригубенко. А шоу покинул Андрей Рыбак, так и не покоривший сердце Ксении Мишиной.

Идеальная семья Леши Тригубенко

Отметим, что 8 эфир стал знаковым. Знакомство с семьями участников вызвало у Холостячки самые разноплановые эмоции. Так, Алексей Тригубенко давно говорил Ксюше, что для него идеальной моделью семьи является семья его родителей. И, наконец, познакомил ее с мамой Натальей, папой Александром и сестрой Настей.

Однако отец Алексея Тригубенко Александр огорчил Мишину, заявив о том, что у его сына "на первом месте будет бизнес, на втором – друзья, а на третьем – она с ребенком". Он сказал, что на самом деле, мужчина делает женщину, настраивает её, делает счастливой. И поэтому, когда мужчина - добытчик, а женщина остается немного в тени, но существует взаимный обмен энергией, тогда семьи могут прожить и 50 лет.

Ксения Мишина говорит с отцом Алексея Тригубенко об идеальной модели семьи

После встречи с отцом, Ксюша поговорила тет-а-тет с Лешей и у него выяснила, какое место занимает в его жизни. Парень не согласился с отцом, заявив своей любимой, что полностью освободил себя для отношений и готов создать с ней семью.

Перед тем, как познакомить Ксюшу со своими родными, Леша организовал чувственное свидание в ресторане. Для того, чтобы не робеть и лучше почувствовать друг друга, он предложил Ксюше полакомиться фруктами и сладостями с закрытыми глазами. После этого они сняли маски с глаз и пробовали разные стили поцелуев, которые им подсказывало печенье с предсказаниями. Был даже поцелуй в стиле Спайдермена, который понравился обоим.

Знакомство с Элей Эллерт

Александр Эллерт познакомил Ксению со своей 12-летней дочерью Элей, а не с родителями. На то были свои причины. Его мама Елена Валентиновна находится на востоке Украины (сам парень родом из Харцызска, который сейчас находится под контролем т.н. "ДНР"). С отцом он не виделся с 14 лет, когда тот бросил семью. На самом деле, схожая ситуация и в семье Ксюши, родители которой развелись, когда девочке было 7 лет. Ксения намекнула, что можно было связаться с мамой по видеосвязи, но не слишком на этом настаивала.

Вместе со своими детьми Саша и Ксюша готовили шоколадные конфеты с начинками. Девочке Ксюша подарила графический планшет, о котором она мечтала, а Эллерт презентовал 8-летнему Платону трюковый самокат. Обменявшись подарками, они сделали памятные фото на полароид.

После знакомства с детьми, Эллерт предложил Ксюше сделать парные татуировки. Ей - набить на ноге компас с ориентацией на восток, а себе - солнце. На это она ответила, что "скажет да, если выберет его в финале".

Элина и Платон - дети участников проекта "Холостяк"

Знакомство с мамой и сестрой Рыбака

Андрей Рыбак посвятил Ксюше целую улицу в Житомире. Когда девушка приехала в его родной город, чтобы познакомиться с родными - сестрой и мамой Ларисами, парень подготовил для нее потрясающий подарок. Навстречу девушке шли мужчины и дарили ей розы, случайные прохожие танцевали для нее на Михайловской улице, а на столбах были расклеены плакаты с изображением актрисы и романтическими признаниями в любви.

Это растопило сердце Ксении, которая еще в предыдущем проекте начала серьезно сомневаться в чувствах Андрея, у которого за пределами проекта были отношения с девушкой Алиной.

За семейным столом Ксюша тепло беседовала с сестрой и мамой Андрея. Они передали сыну Мишиной в подарок набор для детского творчества.

Ксюша рассказала о своих переживаниях маме Андрея. "У нас очень сложно складываются отношения. Он постоянно находится в каких-то сомнениях, в неверии", - призналась героиня проекта. Однако в целом отметила душевность встречи.

Во время церемонии роз 11 декабря героиня не вручала бутоньерки, а забирала их, как символ симпатии, которой на смену пришла любовь. "Я хочу, чтобы вы забыли о бутоньерках и думали только о чувствах", - сказала она напутственное слово Александру Эллерту и Алексею Тригубенко, которые прошли в финал.

Как сообщала "Страна", предыдущий выпуск шоу покинул 36-летний юрист и ресторатор Евгений Ковтуненко. Он признался Мишиной в своих чувствах, прочитав стих, но героиня не ответила взаимностью.

Также не сложились отношения у актрисы с 23-летним владельцем аутсорсингового агентства Игорем Бабко и 28-летним блогером-музыкантом Андреем Шатырко, который попал во френдзону.

Всего в шоу участвовали 16 человек. Проект со скандалом покинул Назар Дзивульский, который также воспитывал сына по имени Платон. В процессе съемок шоу выяснилось, что он подписывал отказные документы на ребенка, избегал встреч с мальчиком и долго не говорил о том, что является его отцом. Втянуть сына в проект мужчина решил, когда узнал о том, что и Мишина воспитывает 8-летнего сынишку Платона.