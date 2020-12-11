Украинский агробизнесмен Олег Бахматюк заявил, что дело, которое против него продолжает расследовать НАБУ, в течение пяти лет пять раз закрывалось из-за отсутствия состава преступления. В последний раз дело было реанимировано более года назад.

Об этом говорится в заявлении Бахматюка на сайте агрохолдинга "UkrLandFarming".

"Это дело, которое больше года назад реанимировал для НАБУ бывший заместитель генпрокурора Касько, даже не ознакомившись с материалами. Это дело касается бывшего и.о. председателя НБУ Александра Писарука, о чем НАБУ почему-то никогда не упоминает, и меня как бывшего акционера "ВиЭйБи Банка". Из заявления НАБУ следует, что главной проблемой в этом деле является не отсутствие доказательств нанесенного государству ущерба и злого умысла, а то, что они не могут экстрадировать Бахматюка. При этом только Бахматюк очень хочет, чтобы НАБУ его допросило. И у меня есть объяснение, почему НАБУ этого допроса очень боится", - пишет Бахматюк.

По его словам, за все годы расследования крупнейшими достижениями НАБУ являются лишь попытки его незаконной экстрадиции. Последний запрос НАБУ был отклонен Офисом генпрокурора.

"На самом деле и прокуратура, и Интерпол при всем желании не могут выполнить прихоть Артема Сытника - ведь есть соглашения о международном сотрудничестве, согласно которым такие действия действительно являются незаконными. Ведь я не в международном розыске, не прячусь от следствия, официально сообщил НАБУ и другим следственным органам о моем фактическом местонахождении, а правоохранительные органы Австрии эту информацию официально подтвердили. Более того, я все жду официального визита детективов НАБУ, готов и хочу ответить на любые их вопросы. И напрасно жду этого уже год и 2 месяца", - добавляет Бахматюк.

По мнению бизнесмена, вокруг его дела раскручивается "экстрадиционный" хайп, именно потому, что нет никаких результатов расследования. За год и 2 месяца, в течение которых НАБУ расследует дело о предоставлении НБУ рефинансирования "ВиЭйБи банка", Бахматюка даже ни разу не допросили. А менеджеры банка и бывший и.о. главы НБУ Писарук, главный фигурант дела, были допрошены всего один раз еще в прошлом году.

"Кстати, относительно главного фигуранта. Слышали ли вы хоть раз от НАБУ и "Центра противодействия коррупции" Шерембея и Шабунина, фамилию Писарука в этом деле? Ведь НАБУ не расследует дела против бизнеса. Дело может касаться только обвинений чиновника категории "А", а все, что касается бизнеса, расследуется Национальной полицией, Службой безопасности и Государственным бюро расследований. НАБУ же называет это дело "делом Бахматюка", очевидно, из боязни разозлить западные посольства и МВФ - Писарук кроме всего прочего некоторое время был работником МВФ и на Западе имеет хорошую репутацию, а никаких доказательств того, что он совершил какое-то умышленное преступление, НАБУ так и не нашло", - говорит Бахматюк.

Бизнесмен добавляет, что единственным доказательством того, что преступление совершил именно он, НАБУ считает открытое совещание в НБУ.

"Тогда, во время "банкопада", НБУ в пределах своих полномочий выделял стабилизационные кредиты коммерческим банкам, из которых клиенты массово выводили средства из-за панических настроений. Несмотря на все мое негативное отношение к действиям НБУ в той ситуации и то, что меня трудно назвать фанатом Писарука и именно НБУ подтвердил и Фонд гарантирования проверил, и экспертизы доказали, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, была под контролем НБУ выдана 80 тысячам вкладчиков банка. Более того, сам банк я пытался спасти от ликвидации по решению НБУ, в том числе вложив в него существенно большие средства, но не нашел тогда понимания у Гонтаревой", - рассказывает Бахматюк.

Бизнесмен добавляет, что за время расследования Писарук успел выиграть суд против НАБУ, который признал открытие дела против него незаконным.

"Я тоже выиграл несколько судов, дело должны были закрыть, но для НАБУ оказалось удобным только одно решение, решение апелляционной палаты ВАКС, об избрании мне меры пресечения. Другие решения других судов НАБУ считает "не такими". Судя по их заявлениям, "не такими" они считают и решение прокуратуры не нарушать международные конвенции. "Не такие" для НАБУ и Интерпол. Хотя все эти структуры не принимают нужное НАБУ решения по одной причине: поскольку это касается нарушения норм международного сотрудничества. И напрямую касается нарушения прав человека, что является сферой рассмотрения ЕСПЧ", - считает бизнесмен.

По его мнению, имитация бурной деятельности со стороны НАБУ призвана скрыть то, что дело по существу разваливается, а показания самого Бахматюка могут похоронить его окончательно. И мои показания похоронят его окончательно.

"Единственное, что может делать НАБУ, и чем оно, собственно, и занимается, чтобы хоть как-то сохранить лицо в этой ситуации - назвать Бахматюка "олигархом", которым я не являюсь хотя бы потому, что нет ни партий, ни телеканалов, и обвинять в собственной некомпетентности прокуратуру, суды, Интерпол. Любого, только не себя", - говорит Бахматюк.

Дело не закрывают, поскольку оно лежит в плоскости личных интересов главы НАБУ Артема Сытника, считает Бахматюк.

"Работник моей компании был главным свидетелем на суде, который признал Сытника виновным в коррупции, по результатам директор НАБУ официально занесен в реестр коррупционеров НАЗК. Я считаю, и аргументировано доказывал это не раз, что дело Сытнику нужно как инструмент мести мне и как инструмент уничтожения моей компании", - сказал бизнесмен и напомнил, что война Сытника против него принесла больше убытков компании, чем принесла война России против Украины.

За последний год и 2 месяца преследований со стороны НАБУ 30% работников холдинга бизнесмена остались без работы, некоторые предприятия оказались закрытыми, в результате чего бюджет Украины получил меньше налогов от одного из крупнейших налогоплательщиков в стране.

"Наконец, НАБУ не интересует возврат средств в бюджет - предлагались меморандумы, предлагались выгодные для государства пути урегулирования вопросов задолженности украинских банков, возникших в результате банковского кризиса 2014-2017 годов и политики НБУ. НАБУ не интересует и поиск истины в этом деле, иначе меня бы хоть раз допросили. Проще всего списать на экстрадицию, которая не удалась, хотя допрос как раз НАБУ и не интересует. У вас еще есть сомнения, что это не так? Я заявляю еще раз: ожидаю визита детективов НАБУ в официально известное им место моего пребывания, где в рамках международного сотрудничества в соответствии с установленными законодательством процедурами я готов ответить на вопросы НАБУ ко мне. Все остальные "отмазки" обоснованно считаю замыливанием глаз украинскому обществу и попытками НАБУ "повесить" провал расследования на другие, причастные к этому следствию, украинские и международные следственные органы и правоохранительные структуры", - подвел итог Бахматюк.

Напомним, владелец агрохолдинга UkrLandFarming Бахматюк находится под следствием Национального антикоррупционного бюро и сейчас проживает в Вене. "Страна" уже подробно писала о деле против бизнесмена.

Также мы сообщали, что полиция объяснила, почему не будет подавать Бахматюка в базы Интерпола по требованию НАБУ.