Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун издала книгу "Мочи манту", в которой она попытается разрушить "совковые мифы" о здоровье и медицине.

Об этом в пятницу, 11 декабря, Супрун сообщила своим подписчикам в Facebook.

"Во времена, когда украинцы боятся вакцинироваться даже несмотря на пандемию, когда после случайного чиха скупают аптечные запасы антибиотиков, когда школьные учебники учат лечить рак содой - стране нужен новый герой. Герой, который расправится с совковым мракобесием и разорвет цепь неправильных решений, которые мешают нам быть здоровыми. Встречайте - здравый смысл. Главный герой нашей новой книги "Мочи манту"! Сегодня она выходит в продажу", - сказала бывшая руководитель Минздрава.

Примечательно, что персонаж "Здравый Смысл" - это мозг с руками и ногами, изображенный на обложке с разорванными оковами. По задумке автора, этот герой "поможет с другого ракурса посмотреть на казалось бы привычные вещи"

По словам Супрун, "Мочи манту" призвана передать "уникальный опыт" ее команды, собранный за годы работы в системе здравоохранения и общения с пользователями социальных сетей.

"Для книги мы подобрали темы ключевых постов, дополнили их фактами, историями, которые предшествовали написанию моими личными наблюдениями и воспоминаниями. С одной стороны книга содержит в себе все лучшее из того контента, который мы готовим для вас каждый день. С другой - она ​​также является попыткой подвести итоги. Откуда в нас желание верить в мифы? Почему мы так к ним привязаны? Как с этим бороться и начать собственный путь к здоровому образу жизни?" - добавила Супрун.

Книга "Мочи манту" продается на одноименном сайте по цене в 295 гривен.

"Средства, которые мы соберем от продажи продуктов с сайта, будут использованы на деятельность общественной организации АРК.ЮЕЙ и распространение здравого смысла в Украине", - резюмировала Супрун.

Ранее мы писали, что согласно опросу социологической группы "Рейтинг", украинцы больше доверяют действующему главе министерства здравоохранения, чем Ульяне Супрун.

Напомним, недавно глава Института Сердца Борис Тодуров в интервью "Стране" рассказал о конфликте с Супрун, назвав ее "исчадием ада" и "демонически патологической женщиной"