Один из польских перевозчиков угодил в скандал из-за баннера с надписью "Бандера" на лобовом стекле кабины его грузовика. Баннер в кабине разместил водитель из Украины, приехавший в соседнюю страну на заработки.

Об этом сообщает польский портал Onet.

Как написал портал, проблеме с восхвалением Степана Бандеры и УПА в кабинах польских грузовиков уже несколько лет. Работающие в Польше украинские водители вывешивали черно-красные флажки в честь Бандеры, которого в соседней стране считают военным преступником, сотрудничавшим с Третьим рейхом и ответственным за резню поляков на Волыни.

На этот раз украинец не ограничился флагом. Водитель транспортной компании из Свентокшишского воеводства разместил за стеклом целый баннер с именем Бандеры. Таким образом, надпись латиницей Bandera стала одним из самых заметных элементов грузовика Man, привлекающим внимание больше, чем маркировка перевозчика.

Этот грузовик с польской регистрацией использовался в международных перевозках. Как пишет сайт, есть его фото в Италии. Этот снимок опубликовали в Facebook, что вызвало в Италии скандал. Тему подхватили польские СМИ. Они сообщили о баннере владельцу грузовика и попросили дать разъяснения.

"Благодаря информации, которая поступает к нам вчера/сегодня, мы, несомненно, отмежевываем себя от пропаганды той идеологии, с которой был связан Бандера. Мы прекрасно осознаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы ничего не знали об этой ситуации, мы узнали о ней как все из Facebook. Мы приносим свои извинения всем, кого затронула эта ситуация. Водитель был привлечен к ответственности. Мы отреагировали сразу же после получения информации", - заверили в транспортной компании.

К ответу также прилагалось фото, на котором на лобовом стекле грузовика уже нет слова «Флаг».

Как писала "Страна", два года назад президент Польши подписал изменения в закон о польском Институте национальной памяти, в котором стала предусматриваться уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов и пропаганду идей Степана Бандеры.

Однако спустя год под давлением Евросоюза закон был отменен.