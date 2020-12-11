В День прав человека, 10 декабря, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На нем он заявил, что ситуация в некоторых странах с числом полов людей для РФ совершенно неприемлема.

Стенограмму заседания опубликовал сайт Кремля.

На встрече член Совета и редактор журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова задала Путину вопрос, как поддерживать и сохранять семейные ценности, если некоторые темы программ на телевидении и блогеры обсуждают "нехорошие случаи", которые, по ее мнению, могут "подрывать те самые семейные ценности".

Президент ответил, что есть очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и "ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей", на которых основано российское общество.

"И то, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно, на мой взгляд. Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать. Но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура, и вот здесь ключевое слово "культура", - сказал Путин политик.

Российский лидер добавил, что необходимо развивать и профессиональную культуру, а также то, что называется "самоограничениями в определенных средах".

Ранее Путин объяснял разницу между российской и западной политическими культурами, заявив, что на Западе такая культура связана с представительством членов семьи лидеров стран.

Как писала "Страна", в Германии два года назад узаконили обозначение третьего пола "различный" для интерсексуалов.