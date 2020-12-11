Правительство Франции приняло решение ввести комендантский час в стране с 15 декабря, который будет действовать с 20:00 до 06:00. Новые ограничения будут действовать и в новогоднюю ночь.

Об этом объявил премьер-министр Жан Кастекс.

"Мы находимся на плато, количество новых заражений больше не уменьшается и даже несколько увеличивается в последние дни, поэтому партия далеко не выиграна", - сказал глава правительства.

Согласно распоряжению правительства, кинотеатры, театры и музеи не откроются 15 декабря, как планировалось, а будут закрыты еще три недели - как минимум до 7 января.

По словам Кастекса, французам разрешат перемещения по стране, за исключением ночного времени, когда будет действовать комендантский час. Также французский премьер предложил сохранить удаленный режим работы "везде, где это возможно". Бары и рестораны по-прежнему будут закрыты.

В свою очередь глава МВД Жеральд Дарманен уточнил, что комендантский час не коснется заморских территорий страны.

Также в правительстве добавили, что комендантский час не будет действовать на Рождество, 24 декабря.

Нарушителям новых карантинных ограничений грозит штраф в размере 135 евро.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ослаблении ряда коронавирусных ограничений благодаря улучшению ситуации с пандемией с 25 ноября. Уже 28 ноября французские магазины, торгующие второстепенными товарами, впервые открылись после месячного локдауна.