Точку в дискуссии об этнической родине борща поставит его признание объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Такое мнение на своей странице в соцсети высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Мы в МКИП нацелены на включение украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО. Речь не идет о гастрономической идентификации. Этот вопрос защиты важной культурной составляющей и части истории. Признание борща объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - поставит точку в специально созданных дискуссиях об этнической родине рецепта блюда. Как говорила мне моя бабушка, а ей - ее бабушка: борщ - украинский", - написал Ткаченко.

Также в сообщении говорится, что 18 декабря Минкульт и Общественная организация "Институт культуры Украины" вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко проведут онлайн-фестиваль "Культура и традиция приготовления украинского борща". В процессе мероприятия 25 участников приготовят блюдо по различным уникальным рецептам, в зависимости от традиций области.

"Все же в онлайн - а значит любой рецепт можно записать и повторить дома. Или присоединиться к процессу и готовить параллельно", - добавил чиновник.

Напомним, споры о борще разгорелись еще в октябре, когда глава Минкульта Александр Ткаченко задумал внести это блюдо в "Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины".

А на днях эту тему подхватил российский шоумен Андрей Бочаров, который написал пост о "русском борще". На него гневно отреагировали украинские "борще-патриоты". Которых в свою очередь начали троллить россияне, угрожая "вслед за борщом аннексировать сало". После этого известный украинский кулинар Евгений Клопотенко заявил, что нужно противостоять российской "борщевой" пропаганде и зафиксировать украинское происхождение блюда через ЮНЕСКО. На украинско-российский борще-батл отреагировали западные СМИ. Издание The New York Times представило "битву за борщ", как новый виток противостояния между Украиной и Россией.