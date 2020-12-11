Нет документальных подтверждений тому, что семья убитого в 1996 году донецкого бизнесмена Евгения Щербаня имела долю в компаниях, в краже которых старший сын Евгений сейчас обвиняет Сергея Таруту и Рината Ахметова.

Так в комментарии "Стране" утверждает адвокат Сергей Осыка, который в 2002-2003 году представлял интересы Руслана Щербаня, второго сына Евгения Щербаня.

Впервые претензия Щербаня-младшего прозвучала в фильме "Наследник", который показало Hromadske. В нем Щербань ставит под сомнение справедливость распределения долей бизнеса своего отца после его смерти в 1996 году. Он считает, что Ринат Ахметов и Сергей Тарута не передали семье Щербаня его долю в Индустриальном союзе Донбасса (ИСД) - в то время крупной компании-газотрейдера.

Сергей Осыка, который занимался защитой от рейдеров недвижимости Руслана Щербаня в Одессе и его наследственными делами, заявляет, что ещё 18 лет назад сыновья Щербаня имели версию, что их "обделили" с наследством. Однако не смогли предоставить адвокату никаких документов, подтверждающих факт владения Щербанем долей ИСД.

Адвокат Сергей Осыка. Фото: страница Сергея Осыки в Facebook

Перед интервью со "Страной" Осыка уточнил, что получил согласие у Руслана Щербаня на раскрытие для нашего издания информации, которая имела гриф адвокатской тайны и была конфиденциальной.

"Я как адвокат представлял интересы Руслана Щербаня в процессе защиты права на собственность в Одессе, где рейдеры пытались отсудить имущество у семьи Щербаня. После успешного окончания этого дела Руслан попросил, чтобы я, как адвокат, провел правовую экспертизу и занялся кейсом возможных долей семьи Щербаней в компаниях, учрежденных отцом. Мне были предоставлены финансовые и учредительные документы ИСД. Это был 2003 год. В ходе работы с предоставленными Русланом документами я категорически могу заявить, что доля Щербаня в корпорации ИСД полностью отсутствовала. Из чего можно сделать вывод, что сегодняшние публичные заявления-обвинения Евгения Щербаня - безосновательны", - отмечает Сергей Осыка.

По словам адвоката, еще в начале 2000-х не было обнаружено никаких документов, подтверждающих, что семья Щербаня имела долю в компании ИСД и других, связанных с ней компаниях.

"Учредителями корпорации ИСД была Торгово-промышленная палата Донецкой области (имела 10%), отдел Академии наук Украины (10%) и отдел инженерной Академии наук Украины (10%). А также "Донгорбанк", который принадлежал Ринату Ахметову, и компания "Данко" (учредитель – Александр Момот, который был убит в 1996 году – Ред.) – обе они имели по 35% акций ИСД. Фактически основными хозяевами ИСД были "Донгорбанк» и "Данко". Эта корпорация формально выглядела как общественная организация, так как не вела никакой хозяйственной деятельности. Но получала комиссию 8% за репрезентационную функцию посредника от сделок компаний, с которыми были договора. Это, в основном, крупные предприятия Донецкой области", - рассказывает адвокат.

Из изученных уставных документов корпорации ИСД следует, как считает Осыки, что никаких долей Евгения Щербаня в корпорации никогда не было.

"Исходя из документов, усматривается то, что после смерти Щербаня и Момота в 1996 году Ринат Ахметов дал команду, чтобы "Данко" и "Донгорбанк" вышли из состава основателей корпорации ИСД. Вместо них на 70% свободных акций зашла компания "Азовинтекс", 35% в которой получил новый акционер Гайдук Виталий Анатольевич. На момент этих изменений фамилия Щербань и связанные с ним компании также не упоминались в уставных документах", - отмечает Сергей Осыка.

По словам адвоката, за все время, пока он работал над документами и прорабатывал возможность и перспективу открытия судебного дела о наследстве сыновей Щербаня, Евгений Щербань-младший настаивал, что в корпорации ИСД есть доля его отца. Но документально это, как говорит Осыка, не подтверждается.

"На протяжении последних 18 лет, когда мы встречались вне рабочей обстановки, Евгений говорил, что у него всё-таки существуют какие-то документы, которые подтверждают факт владения Щербанем доли в ИСД. И упоминал при этом, что обнародование документов негативно скажется на репутации Ахметова и Таруты. По настоящее время мне непонятна позиция Евгения. Я ему советовал, если есть документы, найти достойных юридических советников и обратиться в суд, где можно было бы доказывать преемственность наследства. Показательно, что Евгений на протяжении 24 лет, начиная с 1996 года, не хочет подавать в суд иск на установление доли в компаниях, в которых он усмотрел долю отца. Но при этом снял фильм с публичными, не подтвержденными документально обвинениями", - отмечает Сергей Осыка.

Адвокат утверждает, что Евгений Щербань блефует и не имеет ни одного документа, подтверждающего права собственности отца на долю ИСД.

"Странно выглядит то, что в его фильме ни одного документа, кроме бумажки, написанной от руки, якобы Тарутой. Как мне известно из уставных документов, Тарута вообще был исполнительным директором в ИСД и до 1996 года не имел никаких долей в корпорации. Для меня как для адвоката непонятно, почему Евгений снимает фильмы, а не обращается в суды. Взамен автор и главный актёр фильма подает в суд на родного брата Руслана, чтобы поделить тот мизер активов, который остался от отца", - добавляет Сергей Осыка.

По его словам исходя из анализа документов, предоставленных Русланом Щербанем, покойный глава семейства владел лишь компанией "Атон".

"Я не видел ни одного правового и уставного документа, где лично Щербань был бы основателем. Видел Щербаня как учредителя компании "Атон", но она не имела никакой связи с Ринатом Ахметовым и Сергеем Тарутой. Компания "Атон", со слов сыновей и работающих менеджеров, занималась ведением активов Щербаня в различных компаниях - увы, но только не ИСД. Руководил "Атоном" Владимир Коротун. Он вел от имени Щербаня бизнес. И он как раз и мог пролить свет на финансовые сделки", - отмечает Осыка.

В фильме Евгения Щербаня также упоминается некая американская компания, на которую якобы шла прибыль от сделок Щербаня-старшего.

"Я изучал документы этой компании, но там опять же нет связи ни с Тарутой, ни с Ахметовым. Учредитель компании – гражданская супруга Щербаня, Надежда Никитина, которая погибла вместе с ним в аэропорту. У Никитиной остался сын Евгений – претендовать на наследство в американской компании матери в теории мог только он, но никто тогда этим не занимался. Сама компания – "темная лошадка", была закрыта более 20 назад. Американское детище Щербаня никто не обслуживал, деятельность отсутствовала, не платились налоги, ее исключили из реестра. Банковскими счётами кто-то, конечно, успешно попользовался, но это закрытая для фильма тема. Об этом сегодня можно говорить и это может быть второй серией фильма Евгения Щербаня. Когда он поймёт, что ищет деньги не там, где нужно", - резюмировал Сергей Осыка.