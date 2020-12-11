Французская компания Sanofi и британская GlaxoSmithKline заявили о недостаточной эффективности разработанной вакцины и отложили ее выход. Доработанный препарат следует ожидать не ранее конца 2021 года. Об этом говорится в заявлении компаний.

Решение приняли после того, как разрабатываемый препарат не смог показать достаточную эффективность у пожилых пациентов. Разработчики считают, что это может быть связано с недостаточной концентрацией антигена (вещества, вызывающего иммунный ответ).

Однако исследования показали, что у людей в возрасте от 18 до 49 лет, получивших вакцину, был такой же иммунный ответ, что и у тех пациентов, которые переболели Covid-19.

Потенциальная готовность вакцины отложена до четвертого квартала 2021 года, хотя ранее ожидалось, что она появится в первой половине года.

"Доступность продукта теперь ожидается в четвертом квартале 2021 года в ожидании успешного завершения плана развития", - говорится в заявлении.

Эта новость стала ударом для многих правительств, в том числе ЕС, США, Канады и Великобритании, которые забронировали сотни миллионов доз потенциальной вакцины. Еще летом власти Великобритании подписали соглашение о поставке 60 млн доз этой вакцины.

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