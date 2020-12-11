Решение о введении санкций со стороны Украины против Беларуси в соответствии с заявлением Европейского Союза должно приниматься Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в ответ на журналистский запрос "Украинских новостей" сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

"Мы присоединились к заявлениям ЕС относительно применения ограничительных мер против отдельных белорусских чиновников, которые причастны к насилию и фальсификациям выборов, в контексте обеспечения конвергенции политики Украины к политике ЕС в соответствии со ст. 7 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - напомнили в министерства.

Тем не менее, представители ведомства подчеркнули, что конкретное решение о введении санкций Украиной пока не принималось.

"В соответствии с законом Украины "О санкциях" решение о применении санкций принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие соответствующим указом президентом Украины", - говорится заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент "продолжается процесс выполнения внутренних процедур, связанных со внедрением индивидуальных санкций относительно отдельных белорусских чиновников из санкционного списка ЕС".

При этом МИД не уточнило, какие санкции, на какой срок и в отношении каких белорусских чиновников будут введены.

Напомним, 20 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что к санкциями против белорусских официальных лиц присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина.

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в декабре заявил, что выступает против введения любых экономических санкций против Беларуси.