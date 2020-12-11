В пятницу, 11 декабря, мэр Одессы Геннадий Труханов, который два дня назад получил положительный результат теста на коронавирус, госпитализирован в инфекционную больницу.

Об этом глава Одессы рассказал на своей странице в Facebook.

Так, Геннадия Труханова госпитализировали, но, по его словам, ситуация находится под контролем. Мэр выразил благодарность врачам и медперсоналу, а также призвал горожан не забывать носить защитные маски и соблюдать все карантинные меры.

"Ещё раз напоминаю о необходимости носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры. На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом. Берегите себя и своих родных!" - написал Труханов.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовой заразился коронавирусом. Он находится на самоизоляции и работает из дома.

Также сообщалось, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заразился коронавирусом. Кроме Геращенко инфекцию подхватила и его 4-летняя дочь.