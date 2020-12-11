Пандемия коронавируса приведет к сильнейшему экономическому спаду, равного которому не было в течение последних 80 лет. Причиной этого стала нескоординированная реакция стран на эпидемию.

Об этом в пятницу, 11 декабря, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

"Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти. Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред. Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода", - сказал Гутерриш.

По его мнению, ситуация обусловлена уже существовавшим неравенством и несправедливым устройством общества, которые выявила пандемия.

"Пандемия стала небывалым кризисом, в котором мир столкнулся с общим врагом. К несчастью, правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу", - сказал генсек ООН.

При этом, по мнению Гутерриша, ВОЗ предоставляла фактическую информацию и обеспечивала научное руководство, которое должно было стать основой для скоординированных глобальных действий.

"Но реакция была фрагментарной и хаотичной. Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников... Мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло с доступом к новым вакцинам от коронавируса, которые должны стать всеобщим достоянием", - заявил Гутерриш.

Напомним, в 2021 году из-за восстановления мировой экономики падение доллара может достичь 20%.

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