Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за предложения по реформированию Конституционного суда и возвращении ответственности за подачу чиновниками недостоверных электронных деклараций.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, обнародованном по итогам онлайн-конференции с Европейской комиссией "За демократию через право".

"Наше общество знает и уважает Венецианскую комиссию как высокопрофессиональную организацию, с которой у государства есть эффективное сотрудничество. Уверен, что нынешний этап нашего взаимодействия только придаст позитива такому восприятию", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Глава государства также поблагодарил председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио "за понимание ситуации, сложившейся из-за решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года".

"Я благодарен господину Джанни Букиккио и глубокоуважаемым членам Комиссии за столь оперативную оценку по моему запросу. Спасибо докладчикам, которые в кратчайшие сроки разобрались с очень сложной ситуацией и подготовили важные, неотложные выводы", - сказал Зеленский.

Украинский лидер выразил солидарность с оценкой Венецианской комиссии решения Конституционного суда по отдельным положениям антикоррупционного законодательства. Также он поблагодарил комиссию за четкую позицию относительно обязательства государственных служащих, включая судей, в том числе Конституционного суда, подавать финансовые декларации, а также относительно необходимости иметь эффективный механизм их проверки и предусмотреть в законе соответствующие санкции для тех, кто сознательно подает ложные данные.

В Офисе президента добавили, что Зеленский поприветствовал выводы Венецианской комиссии относительно последствий решения Конституционного Суда от 27 октября 2020 года.

"Два документа, которые Комиссия сегодня формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых для меня задач: каким образом избежать нанесения Конституционным Судом неотвратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный Суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась", - сказал президент.

По его словам, юристы Офиса президента и Верховной Рады анализируют выводы и рекомендации комиссии, чтобы их учесть. В представительстве главы государства добавили, что Зеленский предложит комиссии по правовой реформе при президенте Украины "внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы".

"Кроме того, стоит четкая задача - провести тщательный аудит и оценку эффективности осуществленных ранее реформ. Считаю, что лишь имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также сказал, что следующим этапом должна стать наработка конкретных путей для восстановления доверия общества к конституционному судопроизводству, подчеркнув, что "в этих направлениях уже осуществляются необходимые шаги".

В свою очередь председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио поблагодарил Зеленского за доверие к Европейской комиссии "За демократию через право".

"Мы готовы продолжать быть вместе с вами, с Верховной Радой, с народом Украины для того, чтобы развивать новую демократическую Украину на пути к евроатлантической интеграции", - сказал Букиккио.

Зеленский также отреагировал на заключения комиссии в своем Twitter.

"Одобренные документы дают важные ориентиры, как избежать неотвратимого вреда антикоррупционной реформе и реформировать КС, чтобы нынешняя ситуация не повторилась. Позиции комиссии учтут при подготовке судебной реформы в Украине", - написал президент.

Напомним, 25 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября касательно отдельных положений антикоррупционного законодательства, и дать заключение о состоянии этих норм закона после его принятия.

В свою очередь Венецианская комиссия заключила, что Конституционный суд "не может быть наказан за свои решения, но его работа должна быть улучшена". Таким образом комиссия не поддержала идею о роспуске Конституционного суда, за которую выступал Зеленский.