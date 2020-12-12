Американская эпопея с оспариванием результатов выборов подходит к концу.

Верховный суд США, как и ожидалось, не пошел против истеблишмента, который уже объявил победу Джо Байдена, и отказался принять к рассмотрению иск генпрокурора Техаса о пересмотре итогов выборов в четырех колеблющихся штатах, победу в которых одержал демократ.

Таким образом, у Трампа, который до последнего не оставлял попыток вырвать победу, почти не осталось шансов продолжить борьбу за сохранение президентского поста. И уже в понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков должна объявить победителем Байдена.

У Трампа заявили, что Верховный суд отказался обеспечить соблюдение конституции.

"Они уклонились, иначе не скажешь. Они прикрылись процедурными моментами. И они отказались воспользоваться данной им властью, чтобы добиться соблюдения конституции", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

По ее словам, республиканцы доказали наличие "вопиющих нарушений" при голосовании, но это было проигнорировано.

В то же время сам по себе техасский иск называют беспрецедентным - Техас в открытую восстал с целью оспорить результаты выборов. Причем к его иску присоединились 17 штатов, в которых правят республиканцы.

Как дальше будут развиваться события в США разбиралась "Страна".

Техас и еще 17

Итак, штат Техас в лице своего генерального прокурора Кена Пакстона подал иск в Верховный суд на власти четырёх колеблющихся штатов (Висконсина, Мичигана, Джорджии и Пенсильвании) за нарушение конституционных прав граждан Штатов в ходе президентских выборов.

Техасский прокурор требовал аннулировать официальные результаты голосования в этих штатах. Что могло бы открыть Трампу дорогу к продолжению борьбы через Конгресс (теперь эта схема почти недоступна).

К иску Техаса присоединились еще 17 "республиканских" штатов (Трамп официально победил в 25 штатах).

Пакстон настаивал, что избирательные бюллетени, отправленные в день выборов 3 ноября и пересчитанные уже после закрытия избирательных участков, должны быть признаны не имеющими законной силы. Прокурор настаивал, что голоса по почте принимали бесконтрольно, в результате чего некоторые избиратели "голосовали" дважды, а с ними мертвецы и жители других регионов.

Кроме того, 106 конгрессменов-республиканцев выступили с официальным меморандумом в поддержку иска.

Однако, по мнению суда, истец не смог привести юридических обоснований своего интереса к итогам выборах за пределами самого Техаса.

Всего Трамп подал больше полусотни исков в различные судебные инстанции страны, однако выиграли только один из этих исков. Заявление техасского прокурора отличалось тем, что было подано сразу в Верховный суд, минуя нижестоящие инстанции.

Дело в том, что иск одного штата к другому регулируется иначе. Такие иски в США считаются неправомерными, исключение - нарушение конституционного положения о равной защите всех граждан США по закону. Им-то и воспользовалась команда юристов во главе с генпрокурором Техаса. Поэтому дело сразу попало в Верховный суд.

Кстати, большинство из девяти судей Верховного суда США - республиканцы. Но даже несмотря на это иск был отклонен.

"Не взяли ответственность"

Эксперты изначально называли эту затею безуспешной и даже само рассмотрение иска Техаса по существу было бы крайне смелым поступком со стороны судей, которые должны были бы принять беспрецедентное решение по фактическому пересмотру итогов выборов.

"Мотивы судей понятны - если бы иск не отклонили, это могло бы перевернуть всю Америку, стать вызовом политической элите, которая уже провозгласила Байдена президентом, а главное - могло бы вылиться в жесткие столкновения сторонников и противников Трампа. И никакой судья не стал бы брать такую ответственность, в том числе из-за непредсказуемости последствий. Но сам факт подачи иска Техаса - очень показательный момент того, насколько Америка разделена. Почти половина США не признает Байдена президентом, и его ждет кризис легитимности. Штаты могут ждать годы турбулентности", - говорит "Стране" вашингтонский политолог Крис Ситтон.

Сам Трамп, как говорят, готовится пойти на следующие выборы в 2024 году и, возможно, создаст под это свою партию.

Пока же эксперты говорят о сохраняющемся глубоком расколе США.

"Двадцать один штат из пятидесяти на уровне официальных властей заявил о нелегитимности состоявшихся выборов. Их поддержала почти четверть законодателей нижней палаты конгресса. Это без пяти минут развал страны. Так что ничего по ту сторону Атлантики ещё не кончилось. Мы наблюдаем не эндшпиль, а лишь кульминацию дебюта", - написал в своем блоге политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

В Техасе республиканцы уже заявили, что решение Верховного суда отклонить иск - это акт беззакония. И предложили другим республиканским штатам создать союз для отстаивания конституционных прав.