В пятницу, 11 декабря, в водах Германии началась укладка недостроенного участка газопровода "Северный поток-2". Работы ведет баржа "Фортуна".

Об этом со ссылкой на данные оператора строительства газопровода Nord Stream 2 AG пишет ТАСС.

"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями", - сказано в сообщении.

При этом США еще не ввели новые санкции против "Северного потока-2", согласованные Конгрессом. Оборонный бюджет, в котором они прописаны, пока не проголосован окончательно и не подписан президентом.

Напомним, ранее австрийские партнеры "Газпрома" по этому проекту прогнозировали, что трубопровод будет достроен до конца года.