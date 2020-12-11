Производители британской вакцины от коронавируса фармкомпания AstraZeneca заявили, что проводят испытания комбинированной прививки своей вакциной и российской вакциной "Спутник V", разработанной Центром Гамалеи. По мнению ученых, это повысит эффективность вакцинации. Об этом сообщается на сайте AstraZeneca.

"Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 и вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

В испытании примут участие добровольцы старше 18 лет. В компании отметили, что комбинации разных вакцин могут стать важным шагом в профилактике Covid-19.

Ранее "Страна" писала о том, что в странах Евросоюза договорились одновременно начать вакцинацию от коронавируса.

Также мы сообщали, что в России попросили не пить при вакцинации от коронавируса хотя бы шесть дней.