Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обвинили в том, что по согласованию с министерством здравоохранения Италии, она утаила отчет, в котором речь шла о неготовности страны к пандемии. Данный отчет мог помочь другим странам во время эпидемии коронавируса.

Об этом пишет The Guardian, со ссылкой на комментарии тех, кто вовлечен в историю.

Так, именно Италия была первой из стран Европы, которую охватила пандемия коронавируса. Отчет, который подготовил ученый ВОЗ Франческо Замбон и его 10 коллег, был профинансирован правительством Кувейта с целью предоставления информации странам, до которых коронавирус еще не дошел.

В итоге 13 мая 2020 года на официальном сайте ВОЗ опубликовали 102-страничный отчет под названием "Беспрецедентный вызов: первый ответ Италии на Covid-19". Но уже на следующий день документ удалили. В отчете шла речь о том, что план действий в случае пандемии в Италии не обновлялся больше 10 лет, с 2006 года, хотя формально его переутвердили в 2017 году.

"Команда тщательно проверила его и обнаружила, что все планы, появившиеся после 2006 года, были просто копипастом — в тексте не было изменено ни слова, ни запятой", — рассказал Франческо Замбон.

По мнению авторов исследования, именно это стало причиной того, что Италии потребовалось время на то, чтобы скоординировать действия в начале пандемии коронавируса.

По одной из версий, отчет удалили с официального сайта ВОЗ после просьбы заместителя генерального директора ВОЗ по стратегическим инициативам итальянца Раньери Герра. Именно он занимал должность генерального директора по профилактике заболеваний в министерстве здравоохранения Италии в 2014-2017 годах, то есть обновление плана страны в случае пандемии было его ответственностью. Также Герра входит в состав итальянской группы ученых по борьбе с коронавирусом.

Прокуратура итальянского города Бергамо расследует возможную преступную халатность со стороны представителей власти, одним из объектов расследования является проблема устаревшего плана по борьбе с пандемией. У следователей есть отчет, который составил отставной генерал итальянской армии Пьер Паоло Лунелли после первой волны пандемии коронавируса в стране. В отчете говорится, что около 10 тысяч смертей в Италии могли быть связаны в том числе и с устаревшими протоколами на случай пандемии.

Автора отчета, который отозвали на следующий день после публикации, Франческо Замбона, уже три раза вызывали в прокуратуру, но он не дал никаких свидетельских показаний, как и 10 соавторов документа. Как сотрудники ВОЗ, у них есть иммунитет для допросов. В ВОЗ же заявили, что прокуроры должны обращаться с повестками через министерство иностранных дел Италии и другие дипломатические каналы. На данный момент показания дал только Раньери Герра, но детали беседы неизвестны.

В то же время, сам Замбон говорит, что хочет дать свидетельские показания лично и просил на это разрешения.

"Когда я получил первую повестку, то сообщил об этом в юридический отдел ВОЗ. Вскоре после этого они ответили, что я не могу пойти, поскольку я защищен иммунитетом, хотя я хотел пойти, поскольку мне было что сказать", - рассказал он.

Также автор отчета заявляет, что за месяц до того, как опубликовать документ, он отправил результаты исследования Раньери Герре, а он показал их министру здравоохранения Италии Роберто Сперансо. После чего Герра и Европейского регионального бюро ВОЗ отправили ему серию писем.

Британское издание The Guardian попросило у ВОЗ прокомментировать ситуацию с исчезновением отчета. В организации согласны, что такое действие вызывают много вопросов и уточнили, что "в настоящее время работают с правительством Италии над прояснением этой проблемы".

"Мы понимаем, что выпуск и последующее удаление отчета спровоцировало недоразумения, и соответствующим образом обновили наши процедуры публикации", — говорится в письменном ответе ВОЗ.

Основной проблемой в отчете Замбона в ВОЗ назвали "неточности и несоответствия", которые якобы были в документе. На вопрос, почему отчет не обнародовали позже, в ВОЗ ответили, что решили использовать "новый механизм, созданный в первые месяцы пандемии, чтобы помочь государствам-членам проводить внутренние проверки и оценивать свое реагирование на COVID-19; следовать лучшим практикам; предотвращать ошибки; и обновлять национальные планы стратегической готовности и реагирования".

По мнению Замбона, замечания о неточностях отчета несправедливы, потому что перед публикацией документ прошел все нужные проверки.

"Дело не в последствиях (расследования - Ред), от которых могу пострадать и я. Я делаю это потому, что твердо верю: миру нужна прозрачная и независимая ВОЗ, которая фокусируется прежде всего на людях", - говорит Замбон о своем желании все-таки дать показания.

Напомним, вирусолог рассказал, почему коронавирус стремительно распространился по Европе. По ее мнению, коронавирус начал свое распространение по ЕС не с Китая, а с Италии.

Также сообщалось, что согласно одной из теорий коронавирус появился в Италии еще летом 2019 года, а не в феврале-2020.