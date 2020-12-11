Президент США Дональд Трамп снова вспомнил о телефоном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав переговоры "даже лучше", чем "безупречными". Глава американского государства заявил, что просил позвонить генпрокурору, который, предположительно, "знал о коррупции" демократа Джо Байдена.

Об этом Трамп написал в пятницу, 11 декабря, в своем Twitter.

"Теперь оказывается, что мой телефонный звонок к президенту Украины, который многие, в том числе и я, назвали "безупречным", был даже лучше. Я предполагал коррупцию Байдена, говорил позвонить генеральному прокурору, который, вероятно, знал о коррупции во время ложного импичмента", - заявил Трамп.

Напомним, в отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США и украинского президента Зеленского. В ходе разговора 25 июля 2019 года, через два месяца после инаугурации Зеленского, Трамп призвал главу украинского государства начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Американские журналисты сообщили, что Трамп заморозил военную помощь Украине через час после телефонных переговоров с Зеленским.

15 января дело об импичменте было передано в Сенат для проведения судебного процесса. Сомнений в том, что сенат отвергнет обвинения против Трампа, не было, так как большинство в этой палате Конгресса принадлежит республиканцам. В ходе голосования Верховной палаты Конгресса США, которое состоялось 5 февраля этого года, президента США оправдали по всем пунктам обвинения.