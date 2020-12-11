12 декабря исполняется год с момента задержания первых подозреваемых по делу Павла Шеремета. Журналиста убили 20 июля 2016 года - подложили взрывчатку под автомобиль.

В деле чувствовался след украинской власти - видимо поэтому следствие при Порошенко затягивали на протяжении трех лет. Но президент поменялся. И прошлой осенью силовики заявили, что близки к раскрытию - повторив, правда, старый тезис, будто замешаны в преступлении российские спецслужбы.

Однако в день задержания подозреваемых выяснилось, что никакой связи с Россией у них нет - все трое оказались волонтерами АТО.

Масштабную пресс-конференцию в тот же день провел глава МВД Аваков. Послушать его пришли президент Зеленский и генпрокурор Рябошапка. Статус высочайший - поэтому казалось, что у властей на руках действительно убойные доказательства.

Но прошел год, а до приговора по-прежнему далеко. За это время вокруг обвиняемых сформировалась группа поддержки националистов. И все суды теперь проходят в формате политических акций против Авакова и Зеленского.

Потому или нет - но с недавних пор обвиняемым начали смягчать меру пресечения. Одну из них летом выпустили из СИЗО, несмотря на тяжесть обвинений. Впрочем, третий фигурант пока еще под стражей.

Какие перспективы у дела Шеремета - разбиралась "Страна".

Кого задержали и почему

12 декабря 2019 года полиция задержала трех известных в "патриотических" кругах людей.

Во-первых, волонтера Андрея Антоненко, который является еще и музыкантом, написавшим гимн армейского спецназа "Тихо пришел - тихо ушел". Коллеги по музыке знали его как "Риффмастера".

Во-вторых детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко.

В-третьих, военного медика Яну Дугарь, которая служила под Авдеевкой.

По первоначальной версии следствия, Антоненко был не только исполнителем, но и организатором преступления (позже этот пункт из подозрения вычеркнули). Вместе с Юлией Кузьменко он подложил взрывчатку под авто журналиста.

Ранее, отметим, было уже известно, что взрывали Шеремета мужчина и женщина - следствие давно публиковало видео, как неизвестная парочка подкладывает взрывное устройство.

Дугарь же, утверждают в полиции, следила за районом Шеремета и проводила изучение камер наблюдения по пути отхода преступной группы.

Суд определил "подрывникам" Антоненко и Кузьменко содержание под стражей, а Яне Дугарь - домашний арест. В августе Юлию Кузьменко тоже отпустили ждать суда на дому. В том же месяце всем троим зачитали обвинительный акт и направили дело в суд.

В обвинении говорилось, что все трое - исполнители. Заказчики и организаторы не установлены, а целью этих инкогнито была провокация массовых протестов (к этой теме мы еще вернемся ниже).

Следствие располагает, насколько это известно, лишь косвенными доказательствами вины трех волонтеров. Но они достаточно серьезны.

Во-первых, экспертиза (МВД заказало ее не только в Украине, но и в Британии) подтвердила, что походка и фигура мужчины и женщины, которые видны во время закладки бомбы, соответствует Антоненко и Кузьменко.

Видно также, что "Риффмастер", который накануне лечил ногу и рассказывал об этом в соцсетях, заметно хромает, когда идет "на дело".

Во-вторых, Антоненко опознали по принту на кофте (такую же зафиксировали на его странице в социальных сетях).

Дугарь, как утверждает следствие, попала на камеры, когда следила за домом Шеремета и занималась фотофиксацией видеокамер по путям отхода подрывников. Сама Яна отрицает, что на кадре. Обвинения отвергают и остальные фигуранты.

Добавила сомнений в невиновности всех троих позиция их защиты.

Сначала адвокаты говорили, что никакого преступления подозреваемые спланировать не могли, поскольку познакомились только после убийства Шеремета. Однако судя по их же соцсетям, они давно друг друга знали и дружили семьями.

Также публиковались данные о том, что все трое задолго до гибели журналиста перезванивались между собой и обменивались сообщениями.

Еще одним ударом по версии о непричастности Антоненко стало "алиби", которое озвучил один из свидетелей Андрей Ермилов. Он утверждал, что в ночь убийства "Риффмастер" жарил с ним шашлык на даче под Ворзелем.

Но МВД опубликовало видео допроса, где Ермилов потом от своих слов отказался и заявил, что "перепутал".

Также полиция заявила, что в ночь убийства Юлия Кузьменко отключила телефон, что было нехарактерно для ее обычного поведения.

"Пума", "Буча" и след СБУ

На пресс-конференции, которую Аваков дал 12 декабря 2019 года, прозвучала информация и о других фигурантах дела. Которые потом из него таинственным образом выпали. И подозрений им никто по теме Шеремета не вручал.

Речь о супругах Инне и Владиславе Грищенко - известных атошниках с позывными "Пума" и "Буча". "Страна" еще накануне громких арестов рассказала, что эти люди проходят по делу Шеремета.

Владислав и Инна Грищенко

Наша информация подтвердилась. Аваков рассказал, что на Антоненко, Кузьменко и Дугарь вышли через "Пуму" и "Бучу".

Получилось это так: взрывчатка под автомобилем Шеремета имела сходство в бомбой, которой два года назад пытались убить бизнесмена в Ивано-Франковской области. Подрывником по этому делу проходит "Буча", который сидит в СИЗО.

Зацепившись за сходство взрывчатки, полиция отработала контакты четы Грищенко и нашла тех, кто взорвал Шеремета. На пресс-конференции глава МВД продемонстрировал аудиозаписи, на которых "Пума" и "Буча" обсуждали убийство журналиста и высказывали в связи с этим опасения - что их могут привлечь по этому делу.

Также министр сообщил, что знакомый супругов Грищенко Иван Вакуленко после вызова на допрос по делу журналиста покончил с собой.

Однако по итогу "Пума" и "Буча" из дела исчезли. Полиция это никак не пояснила. Однако в январе 2020 года Инна Грищенко внезапно вышла из СИЗО.

После ее освобождения юрист Андрей Портнов опубликовал аудиозаписи переговоров, из которых становится ясно, что у супругов Грищенко есть кураторы в СБУ. Которые рекомендуют сидящему в тюрьме "Буче" не "колоться" и ничего не подписывать по делу Шеремета.

Также о следе СБУ высказался и Аваков. Он заявил, что еще на этапе следствия "контора" затребовала себе данные по одной из камер наблюдения, в которую попали убийцы Шеремета. По словам главы МВД, данные с камеры Служба безопасности так и не вернула.

То есть пошли уже достаточно "толстые" намеки на роль СБУ во всей этой истории. Именно данная спецслужба курировала во времена Порошенко праворадикалов и даже производила с их помощью достаточно громкие спецоперации (вспомнить хотя бы "убийство Бабченко").

Контакты по линии СБУ были и у Юлии Кузьменко, которая на "пленках Портнова" общалась с женой высокопоставленного офицера спецслужбы Василисой Мазурчук.

О том, что на убийство троицу обвиняемых надоумила контрразведка СБУ, говорил в частных беседах и спикер МВД Артем Шевченко. Причем он уверен, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь изначально не знали, кого им поручили взорвать.

Возвращаясь к "Пуме" и "Буче" - их, судя по всему, "крутили" на показания по роли СБУ в этой истории. В обмен, не исключено, пообещав смягчение приговоров по другим делам. На что косвенно указывает и выход Инны Грищенко на свободу.

Где заказчики и развалят ли дело

Тем не менее, на сегодня разговоры про СБУ так и остались разговорами. Дело по организаторам и заказчикам выделили в отдельное производство. А в суд направили сугубо трех исполнителей.

Ситуация напоминает убийство Олеся Бузины, дело по которому тоже слушается без заказчиков. И всячески затягивается.

Дело же Шеремета развалить изначально сложнее - под ним "подписался" не только Аваков, но и Зеленский. И теперь под давлением улицы просто отпустить всех фигурантов - означало бы удар по имиджу обоих политиков.

Но при этом и доводить до конца историю явно не спешат - видимо, опасаясь получить "риффмастер-майдан". Такая боязнь стала родовой чертой власти Зеленского - начиная резонансные дела, их подвешивают вдалеке от приговора, опасаясь вызвать уличные акции радикалов или порошенковского актива.

Но есть еще одна возможная причина, по которой власть не торопится с приговором и поиском заказчиков.

Владимир Зеленский, который пришел на лозунгах пересмотра политики Порошенко, эту ревизию уже окончательно прекратил. Дела против экс-президента, которые довольно активно открывались в начале, сейчас вообще не расследуются.

То же можно сказать об историях, которые бы вскрыли преступления системы, построенной Порошенко - политические убийства, внесудебные расправы, крышевание властью и спецслужбами радикалов. Если расследовать цепочку по Шеремету до конца, то можно выйти на очень серьезные кабинеты в СБУ и в команде прошлой власти.

Учитывая, что идеологию "посадок" свернули, то понятно, что и в этом направлении двигаться также никто не станет. Даже если вынесут приговор и "закроют" ныне обвиняемых в убийстве Шеремета лиц (это, повторимся, уже имиджевая история и для Авакова, и для Зеленского), преступление по сути - с его настоящими мотивами, организаторами и заказчиками - раскрыто при этой власти вряд ли будет.