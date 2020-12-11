В Калифорнии обнаружили тело известного 62-летнего голливудского актера Томми Листера по прозвищу Тайни. Его нашли в собственном доме.



Об этом сообщает интернет-издание TMZ.



Незадолго до смерти Листер не появился на съемках нового проекта из-за плохого самочувствия. Друзья актера начали беспокоиться, что Листер перестал выходить на связь и вызвали полицию.



Позже правоохранители по просьбам друзей и менеджеров актера наведались в его квартиру в Лос-Анджелесе, где и нашли его мертвым.



В данный момент правоохранители считают, что Листер умер естественной смертью. Однако в издании сообщили, что будет проведено вскрытие, чтобы определить официальную причину смерти.



По версии представительницы артиста Синди Кован, незадолго до трагедии Тайни жаловался на плохое самочувствие и называл симптомы Covid-19.



Томас "Тайни" Листер родился 24 июня 1958 года в Комптоне. После рождения актер ослеп на один глаз из-за патологии сетчатки. Эту особенность он сумел использовать в своей карьере, перевоплощаясь в доблестных героев или злодеев.



В 1987 году Листер снялся в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллс 2" в роли Орвиса, в 1992 году – в "Универсальном солдате". Особую славу Томми Листеру принес фильм "Пятый элемент", где он сыграл Президента Галактики. В 2008 году он снялся в фильме "Заключенный". Также его запомнили по фильмам: "Пятница", "Джекки Браун", "Остин Пауэрс: Голдмембер", "Не умирай в одиночку", "Темный рыцарь", "Новая земля", "Правосудие по-американски".

Тайни снимался не только в фильмах, но и в видеоклипах Майкла Джексона, Ice Cube , 50 Cent, Chamillionaire, Iggy Azalea и Akon.



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