В четверг завершилась трехлетняя история судебного процесса над активисткой Femen Анжелиной Диаш де Кинташ, которая 21 июля 2017 года под видом журналистки пробралась на встречу президентов Петра Порошенко и Александра Лукашенко, обнажила грудь с надписью: "Жыве Беларусь" и выкрикивая этот де лозунг.

Суд учел, что Анжелина де Кинташ привлекалась по нетяжким статьям (ч.1 ст.296 УК Украины - Хулиганство и ч.4 ст.358 УК Украины-Использование поддельных документов) и что за время растянувшегося процесса истек срок привлечения к уголовной ответственности по этим статьям. Таким образом было принято решение о закрытии дела по истечению сроков давности и не наказывать активистку.

Как рассказали нам в окружении самой обвиняемой, такое решение вчера принял заместитель главы Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец. Сама активистка согласилась с закрытием дела по нереабилитирующим обстоятельствам. В случае отказа она могла добиваться окончания рассморения дела и настаивать на оправдательном приговоре.

Де Кинташ известна и другими акциями Femen. К примеру в августе 2017 года она обнаженная активистка забралась на постамент ранее снесенного памятника Ленину на Бессарабке и начала разбрасывать конфеты Roshen. Девушка предстала в образе статуи Свободы в США - с короной и факелом, а на постаменте был размещен плакат с надписью Chocolate independence ("Шоколадная независимость"). На ее обнаженной груди было написано Roshen - название кондитерской компании, которую на время президентсва Петр Порошенко по документам передавал в "слепой траст".

Представительница Femen Анжелина Диаш де Кинташ поясняла, что смысл акции был в попытке привлечь внимание к вопросам защиты прав женщин и обогащению Порошенко.

После перфоманса с Лукашенко и Порошенко, эта же девушка явилась в Печерское управление полиции на следственные действия в костюме туземки и пояснила свой наряд туземными обычаями столичной полиции.