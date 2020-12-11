В Тернопольской области, в с. Вилия Тернопольской области, спасатели смогли локализовать пожар, который распространился на площади около 1 тысячи кв. м.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в соцсетях.



В госслужбе сообщили, что пожар был локализован в 15:10. По предварительным данным спасателей, жертв и пострадавших нет.



Ранее, в ГСЧС поступила информация, что в селе Вилия (Шумский район) в одноэтажном производственно-складском здании произошел пожар площадью около 700 метров квадратных.

"К тушению привлечен 21 человек личного состава и 5 единиц техники", - добавили в пресс-центре.



Ранее "Страна" сообщала, что в Полтаве спасатели шесть часов тушили пожар в историческом здании, которому 200 лет. В историческом здании располагались кинотеатр, ночной клуб, караоке и ресторан. Пожар вспыхнул ночью 9 декабря на летней площадке кафе. Позже спасатели в охваченном огнем здании нашли обгоревший труп.



Также напомним, что недавно произошел мощный пожар на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово". От огня удалось спасти около 85 павильонов, которые находились на соседней площадке, но пламя успело уничтожить 25 из них. По одной из версий возможной причиной пожара на ТЦ "Барабашово" в Харькове мог быть поджог.