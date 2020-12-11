В Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетней девочке, операцию провели врачи Института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова. Кроме девочки органы от этого донора получили еще трое людей.

Об этом сообщает основательница всеукраинской платформы донорства "IDonor" Ирина Заславец на своей странице в Facebook.

Так, донором стал 38-летний мужчина, которому после черепно-мозговой травмы диагностировали смерть мозга. После разговора с трансплант-координатором, родственники пациента согласились, чтоб он стал донором для четверых человек.

Среди них оказалась и трехлетняя девочка, у которой летом диагностировали острую почечную недостаточность. Ее шансы на полноценную жизнь были очень маленькими.

"Но все уже не важно. Ночью фантастический Владислав Закордонец с командой удалили пораженные инфекцией почки, катетер и установили девочке донорскую почку. Она работает. Мама, говорят врачи, "в шоке" Женщина до сих пор не верит, что это состоялось в действительности. И ее можно понять", - рассказала Ирина.

Среди остальных доноров 50-летний мужчину, которому пересадили вторую почку и 59-летний мужчина, ему пересадили печень. А сердце получил мужчина, которому 34 года, который пару месяцев назад стал отцом. Без трансплантации дни его жизни были бы крайне ограничены.

"Но, к сожалению, без боли потери в трансплантации никак.. Светлая память донору... Глубокое сочувствие семье.... Благодарю за ваше самое тяжелое в жизни решение, которое подарило надежду другим. Когда-то в Индии папа погибшего парня сказал: "мой сын живет, пока бьется его сердце". Надеюсь, понимание того, что сердце мужчины и брата продолжает биться, хотя бы немножко приуменьшит Ваше горе", - добавила Заславец.

Напомним, единая система по трансплантации органов заработает в Украине с 1 января 2021 года. По словам Максим Степанова, запуск системы позволит развивать трансплантацию в Украине.

Также "Страна" публиковала интервью украинского кардиохирурга Бориса Тодурова. В нем он рассказал о том, что происходит в Институте сердца, об ошибках в лечение Covid-19 и вакцинации от коронавируса.





