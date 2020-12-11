Геннадий Кернес вот уже три месяца лечится в берлинской клинике "Шарите" и о его состоянии ходят довольно противоречивые слухи. Сегодня появилась информация, что на фоне осложнений от двустороннего воспаления легких у него отказали обе почки.

На осенних выборах Кернеса повторно признали мэром Харькова - причем без его присутствия в городе. Из-за своего отсутствия он не принес присяги.

Хотя ранее соратники Кернеса заявляли, что он лично примет участие в заседании горсовета и примет присягу. По закону ее положено принимать лично, но этот момент на сессии горсовета, которая прошла в среду, обошли.

При этом до недавних пор окружение мэра утверждало, что он идет на поправку и даже называли конкретные даты его возвращения в город - 29-30 декабря. Но с учетом новой информации теперь они большим вопросом.

Разбирались, что известно о реальном состоянии дел и сможет ли Кернес вернуться к управлению многомиллионным городом.

Что известно о болезни Кернеса

Геннадий Кернес пропал с радаров вскоре после празднования Дня города Харькова - 23 августа. Местные СМИ писали о том, что у него коронавирус, однако пресс-служба Кернеса такую информацию опровергала.

Журналистам харьковских изданий удалось заснять транспорт, на котором передвигался харьковский мэр. На территории больницы вначале заметили внедорожник Toyota FJ Cruiser с номерами 0202, автомобиль был припаркован у хосписа горбольницы № 17. Эту лечебницу определили как опорную для лечения инфицированных Сovid-19.

Позже здесь появился микроавтобус Volkswagen и Lexus 570 с аналогичными номерными знаками.

15 сентября информацию о том, что Кернес болен коронавирусом, который вызвал двустороннее воспаление легких, подтвердили официально.

Глава Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко сообщал, что состояние мэра Харькова оценивается как у ковидных больных - стабильно тяжелое.

Как только харьковский горсовет официально подтвердил нахождение Кернеса на больничном, началась вторая волна слухов о том, что Кернес находится в коме. Эту информацию в комментарии "Стране" опроверг глава пресс-службы харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Никакой комы нет. Все слухи о том, что он в коме и без сознания распространяют Телеграм-каналы, близкие к политическим оппонентам. Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемые. Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорит, что он "контактный". Уверяют, что он в сознании", - заявлял нашему изданию Юрий Сидоренко.

Бизнесмен Павел Фукс, известный благодаря дружеским связям с Геннадием Кернесом, также отрицал, что тот находится в коме. "Это ложь... Геннадий Адольфович действительно болеет, но при этом бодр и полон сил", - сообщал Фукс в своем Телеграм-канале.

Собеседники "Страны" из окружения харьковского мэра говорили о тяжелом состоянии Кернеса, но опровергали информацию, что он в коме.

Сидоренко также сказал, что над всеми фейками в сети Геннадий Адольфович очень много и громко смеялся. "Он все читает, видит, все это вызывает у него саркастическую улыбку", - добавлял директор департамента.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" в противоковидной капсуле. Видео транспортировки мэра в аэропорт появилось в Сети.

Его сын Родион Гайсинский уже на следующий день писал о том, что отцу стало лучше. "Ему намного лучше! К нему с телефоном пока нельзя, буду чаще выкладывать актуальную инфу", - сообщал он у себя в Instagram.

Но уже в октябре СМИ заговорили о том, что Кернеса хватил удар, следствием которого стала потеря речи, возможно частичная. Об инсульте у Кернеса на фоне Covid-19 говорили также в момент его госпитализации, но окружение мэра все отрицало.

Тем не менее, фото и видео с мэром отсутствовало до 10 ноября - пока Фукс не опубликовал первый за время отсутствия снимок Геннадия Кернеса.

Недостаток официальной информации нередко восполнялся слухами. Однако так или иначе после того, как горожане выбрали его повторно мэром Харькова, окружение заговорило о том, что Кернес скоро должен появиться дома.

Назывались две даты возможного возвращения Кернеса в Харьков - 29 декабря и 30 декабря.

Про первую дату сообщил сын мэра Харькова Даниил Привалов, отметив, что боится сглазить: "Я так часто комментирую эту тему, что боюсь сглазить. Дай Бог, это свершится и вы вскоре лично встретитесь и запишите интервью", - сообщил "Стране" в начале декабря Даниил.

Уже 8 декабря бизнесмен и близкий друг харьковского мэра Павел Фукс сообщил о возвращении Кернеса в Харьков 30 декабря.

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: "Как Харьков готовится к Новому году?". Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", - написал в в своем Telegram-канале Павел Фукс.

Однако теперь ситуация изменилась.

"Отказала вторая почка"

Сегодня, 11 декабря, стало известно о том, что состояние мэра Харькова резко ухудшилось. У него полностью отказала вторая почка. Эту информацию "Стране" подтвердил бизнесмен Павел Фукс.

"У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на 1005-м диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма - Ред.). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", - рассказал "Стране" Павел Фукс.

В харьковском горсовете также подтвердили, что у Кернеса отказали почки и предположили, что мэр сможет выполнять свои обязанности, находясь на гемодиализе.

"Это не отменяет того, что Геннадий Адольфович сможет выполнять свои обязанности... На гемодиализе люди живут", - сообщил в комментарии СМИ директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

Таким образом подтвердились слухи о том, что с мэром Харькова ситуация обстоит хуже, чем пытались представить власти города. Косвенным доказательством было отсутствие видео с Геннадием Адольфовичем - хотя они бы обязательно появились, если бы мэр пошел на поправку.

Отметим также, что при отсутствующем мэре в городе и области произошло формирование новой структуры власти.

Секретарем городского совета стал правая рука Кернеса Игорь Терехов. А главой облсовета - депутат от "Слуги народа" Артур Товмасян. В обоих органах костях правящей коалиции составили партия партия и блок Кернеса.

Но не только это объединяет горсовет и облсовет.

И Товмасян, и Терехов считаются людьми близкими к главе МВД Арсену Авакову, с которым ранее Кернес открыто враждовал. Таким образом именно Аваков в отсутствие мэра становится ключевой фигурой в городе и регионе.