Сотни краснокнижных тюленей выбросились на побережье Каспийского моря на территории Дагестана. За последние четыре дня там обнаружили 272 туши. Об этом сообщает "Интерфакс".

Больше всего мертвы обнаружили на северной части побережья от Махачкалы до Сулака. Ученые устанавливают причину массовой гибели тюленей. По одной из версий, это произошло из-за инфекционного заболевания вирусного или бактериального происхождения.

"В Дагестан прибыла экспертная группа из числа ученых Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ) и РАН (Москва)", - сообщил источник.

Пока в Росрыболовстве предполагают, что они могли умереть от инфекции, которая возникла на фоне затяжных штормов.

"Животные в период между штормами вынуждены находиться всё более скученно. Соответственно, кратно увеличивается их шанс поражения инфекционными заболеваниями. Морбилливирусные инфекции довольно часто их поражают, чума плотоядных, оспа. К сожалению, с каждым годом ухудшается эта ситуация", - считает руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Вячеслав Алексеев.

Ранее "Страна" писала о том, что на улицы города в Канаде вышли десятки заблудившихся тюленей.

Также мы сообщали, что Тюлень ударил по лицу байдарочника осьминогом.