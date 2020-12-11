Американские власти привели в исполнение приговор и казнили 40-летнего Брэндона Бернарда, который убил вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году. Он был самым молодым осужденным в США, приговоренным к смертной казни за последние 70 лет. Когда он совершил преступление, ему было 18 лет.

Об этом сообщает CNN.

Так, приговор привели в исполнение, несмотря на апелляции, поданные его адвокатами в последний момент. По данным издания, после 17-летнего перерыва федеральное правительство привело в исполнение девятую казнь.

В США Бернарда объявили мертвым вечером в четверг, 10 декабря. Перед смертью он сказал, что ждал своего шанса извиниться перед родными убитой пары и его собственной семьей за причиненную им боль.

"Мне очень жаль… Я хотел бы все вернуть обратно, но не могу. Это единственные слова, которые я могу сказать, которые полностью отражают то, что я чувствую сейчас и что я чувствовал в тот день", - цитирует издание последние слова Бернанда.

40-летний Бернард отсидел в тюрьме более 20 лет за участие в похищении, грабеже и убийстве Тодда и Стейси Бэгли в Киллине, которое произошло в штате Техас.

Летом 1999-го года Тодд и Стейси Бэгли, возвращаясь домой после церковной службы, остановились у магазина, где встретили Бернарда и его друзей. Пара попросила компанию подвезти их.

Согласно судебным документам, как только пара согласилась, один из подростков достал пистолет и заставил их залезть в багажник. Затем они разъезжали по улицам на украденной машине, пытаясь снять деньги с банковской карты пары и заложить обручальное кольцо Стейси.

После чего они съехали на обочину дороги. Один из парней вышел из машины, подошел к багажнику и застрелил пару, а Бернард поджег машину. В ходе судебного разбирательства прокуратура заявила, что Стейси умерла не от выстрела, а от отравления дымом.

Напомним, летом в федеральной тюрьме Соединенных Штатов провели первую за 17 лет смертную казнь. Тогда привели в действие высшую меру наказания в отношении 47-летнего Даниела Льюиса Ли, который в 1996 году убил семью из трех человек.

Также мы сообщали, что Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу смертных казней, которые возобновили в США, и призвал американскую администрацию отменить высшую меру наказания.