В заключении Венецианской комиссии по ситуации вокруг Конституционного суда Украины, обнародованном в четверг, 10 декабря, сказано, что КСУ "не может быть наказан за свои решения, но его работа должна быть улучшена". Таким образом комиссия не поддержала идею о роспуске Конституционного суда.

Документ размещен на сайте Венецианской комиссии.

"Политическим органам не должно быть разрешено прекращать полномочия отдельных судей Конституционного суда (за исключением процедуры импичмента, если это установлено в Конституции) или всего состава Суда в совокупности. Парламент также не должен блокировать деятельность Конституционного суда посредством финансового давления, процедурных препятствий или аналогичных усилий. Это было бы серьезным нарушением верховенства закона и конституционных принципов разделения власти и независимости судебной власти", - сказано в выводе комиссии.

Также уточняется, что в демократическом правовом государстве критика решений конституционного суда допустима, но лица, занимающие государственные должности, должны проявлять сдержанность в своей критике.

"Как указано в совместном письме президентов Венецианской комиссии и ГРЕКО, отмена решения

Конституционного суда и увольнение всех его судей было бы неконституционным и противоречило бы верховенству закона. Конституционный суд не может быть "наказан" за свои решения, но его работу можно улучшить", - говорится в документе.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о решении КС по НАПК, которое привело к конституционному кризису.

После этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предлагающий распустит КСУ.

Также мы писали, что Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать свою оценку конституционному кризису.