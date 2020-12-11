В Кирилловке Запорожской области, где ГСЧС предупреждало о штормовом предупреждении, море затопило некоторые базы отдыха и размыло береговую линию.



Видео последствий непогоды опубликовано в YouTube.

"Во время съемки очень сильные порывы ветра чуть не снесли квадрокоптер в лиман", - говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика, снятого с квадрокоптера, видны последствия затопления поселка. Десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов затопило водой.



"Курортный посёлок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел косу Федотову 9 декабря 20 года. До моего приезда затопленных территорий было больше", - рассказал автор видео.



Ранее "Страна" сообщала, что спасатели объявили штормовое предупреждение в трех регионах Украины. Так, по данным Укргидрометцентра, в западных, южных и восточных регионах Украины сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что является I уровнем опасности.



Также напомним, что спасатели предупредили о штормах в акватории Азовского и Черного морей. Бердянские и Мариупольские порывы ветра будут в районе 25-30 м/с, высота волн 13-15 лс.