Бывший и.о. руководителя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) подозревается в превышении власти и служебных полномочий. Следователи установили, что экс-чиновник за первый квартал 2020 года начислил себе премию в 1000% от оклада.

Об этом в пятницу, 11 декабря, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, бывший и.о. руководителя ГФС издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивность труда без соответствующего согласования с Министром финансов. При этом за первый квартал 2020 глава Государственной фискальной службы насчитал себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджету нанесен ущерб более чем 300 тыс грн", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Офис генпрокурора не сообщил, в отношении какого и.о. руководителя ГФС открыто уголовное производство. Однако известно, что в 2019-2020 годах эту должность занимал Денис Гутенко, назначенный Кабмином под руководством премьера Алексея Гончарука 23 июля 2019 года.

Напомним, в декабре прошлого года сервис открытых данных Опендатабот сообщил, что ГФС под руководством Гутенко "потерял" данные 50 тысяч ФОП-ов-должников. Тогда сумма налоговой задолженности резко сократилась на 2 миллиарда гривен. При этом по версии ГФС, все 50 тысяч ФОПов в один месяц погасили долг.