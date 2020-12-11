Коронавирусный карантин серьезно повлиял на количество свадеб и разводов в Киеве. Как сообщил столичный мэр Виталий Кличко, за время карантина киевляне зарегистрировали на 30% браков меньше, чем за такой же период в прошлом году. Но зато на 11% уменьшилось число разводов.

"По сравнению с прошлым годом за этот период количество зарегистрированных браков в столице уменьшилась на 30%, количество разводов также уменьшилось на 11%", - констатировал Кличко.

По данным градоначальника, с марта 2020 года в брак в Киеве вступили 14 798 пар, а расстались - 2 559. За период с 30 ноября по 6 декабря был зарегистрирован 241 брак, а 72 семьи - расстались.

С 7 по 11 декабря в Киеве родилось 594 младенца: 302 мальчика и 292 девочки, среди них - 4 двойни.

Всего с марта 2020 года в столице появился на свет 23 281 ребенок, по сравнению с таким же периодом 2019 года это меньше почти на 6%.

На видео: Виталий Кличко о браках и разводах с 8:55

Ранее "Страна" писала о том, что назван идеальный возраст для свадьбы и создания счастливой семьи.

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